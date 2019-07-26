"BÖYLE BİR KALABALIK BEKLEMİYORDUM"

Böyle bir heyecanı ilk defa yaşadığını ve sevenleriyle olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Şeyma Subaşı, "Doğrusu böyle bir kalabalık beklemiyordum. Çok mutlu oldum" dedi.