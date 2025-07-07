Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya il programı kapsamında Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temelini attı. Bakan Uraloğlu, temel atma töreninde yaptığı açıklamada “Pençe-Kilit Harekat Bölgemizde arama-tarama faaliyetleri yürüten askerlerimizin 8’i şehit oldu. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bütün milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine Rabbimden sabır niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Geçmişi binlerce yıla uzanan medeniyetlerde ulaşımın hayati rolüne dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “İpek Yolu gibi tarih boyunca ticaretin ve kültürün damarları olan yollar, şehirlerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamıştır. Tüm ulaşım altyapısı yatırımları gibi karayolları yatırımları da adeta bir vücudun kılcal damarları gibi şehirleri, insanları ve ekonomiyi bir araya getiriyor; üretimi teşvik ediyor, ticareti canlandırıyor ve turizmi hareketlendiriyor.” şeklinde konuştu.

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“Doğu-Batı, Kuzey-Güney Demeden Ülkemizi Baştanbaşa Yüksek Standartlı Yol Ağıyla Donattık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yol Medeniyettir” vizyonuyla, 2002 yılında bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında karayolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün, 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Ülkemizi doğu-batı yönünde kat eden 8 bin 524 kilometrelik beş ana karayolu aksımızın yüzde 92’sini bitirdik. Yine ülkemizin kuzey-güney yönündeki 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksını da yaklaşık yüzde 90 oranında tamamladık. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donattık.”

“Konya’nın Ulaşım ve İletişim Altyapısına 151 Milyar Liranın Üstünde Yatırım Gerçekleştirdik” Uraloğlu, İpek Yolu üzerinde yer alması bakımından tarih boyunca Anadolu’nun en önemli yerleşimlerinden olan Konya’nın bugün de Türkiye’nin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası olduğunu vurguladı. REKLAM İç Anadolu ile Akdeniz arasında stratejik bir geçiş noktası olan Konya’nın; gelişmiş tarım, hayvancılık, sanayi faaliyetleriyle birlikte yeraltı zenginlikleriyle de ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu dile getiren Uraloğlu, “Bu nedenle Konya’nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem taşıyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik.” diye konuştu. Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 289 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 97 kilometreden bin 300 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk. Geçtiğimiz ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Konya Çevre Yolu’nun 46 kilometre uzunluğundaki 2. etabının Afyonkarahisar-Ankara ve Aksaray yolları arasında kalan 30 kilometrelik kesimini hizmete sunduk.” REKLAM Uraloğlu ayrıca, Konya-Ankara Yolu, Konya-Afyonkarahisar Yolu, Konya-Aksaray Yolu, Konya-Karaman Yolu, Konya-Seydişehir Yolu, Konya-Beyşehir Yolu ve Konya-Belören-Hadim Yolu gibi birçok önemli projeyi de tamamladıklarını belirtti. Konya ve Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan bu iki ilçenin ulaşım ağının güçlendirilmesinin de büyük önem arz ettiğini belirten Uraloğlu, “Seydişehir-Bozkır Devlet Yolumuz, bu iki güzide ilçemizi birbirine bağlamanın ötesinde, Konya’nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerine güç katacak alternatif bir ulaşım koridoru olarak öne çıkmaktadır. Temelini atacağımız yolumuz ilimizin en kadim ilçelerinden biri olan Bozkır ile Torosların parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katacaktır.” açıklamasında bulundu.

“Çalışmalarımızı 2028 Yılı İçerisinde Tamamlamayı Hedefliyoruz” Toplam 46,5 kilometre uzunluğunda projelendirdikleri yolun 16 kilometresini daha önce bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yol olarak tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsatan Uraloğlu, “Şimdi ise kalan 30,5 kilometrelik kesim ile yolun tamamını BSK kaplamalı olarak bitirecek yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimin 3,9 kilometresini bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise tek yol standardında inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi. “Yıllık Toplam 174,7 Milyon Lira Tasarruf Edeceğiz” Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun standardını yükselterek, bölgenin turizm, tarım, sanayi ve ticaret merkezlerine ulaşımı daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Yolumuz tamamlandığında seyahat süresini 41 dakikadan 31 dakikaya indireceğiz. Zamandan 128,8 milyon lira, akaryakıttan 45,9 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 175 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca, karbon emisyonunu 2 bin 840 ton azaltarak çevremizin ve doğamızın korunmasına katkı sağlayacağız. BSK’lı yolumuz, ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyecek, turizm ve ticaret faaliyetlerini daha da canlandıracaktır.” diye konuştu. Konya il programı kapsamında Stadyum-Şehir Hastanesi 2.Etap Tramvay Hattı’nın temel atma törenini de gerçekleştireceklerini ifade eden Uraloğlu, “Konya’ya hizmet ederek her anınızı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Konya’mızın gelişimi, bölgemizin kalkınması ve ülkemizin geleceği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.