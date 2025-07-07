Sahibi olduğu şirkete bağlı sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılmaya zorladığı ve eylemlerin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan açılan dava başladı. Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Sanatçıları Gezi Parkı protestolarına yönlendirmekle suçlanan menajer Ayşe Barım 27 Ocak'ta tutuklandıktan sonra Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Mayıs'ta iddianameyi kabul etti.

AYŞE BARIM'IN SAVUNMASI DEVAM EDİYOR

Menajer Ayşe Barım mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Barım, Gezi Parkı olayları sırasındaki yaşananlardan örnekler vererek kimseyi yönlendirmediğini ifade etti.

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"GEZİYE TEK BİR GÜN KATILDIM"

"Biz ID iletişim olarak iddianamede yazanın aksine 2013 yılında 43 oyuncuyla çalışıyorduk. Sadece 12 oyuncu Gezi Parkı'na katılmış. İddianamede bir sürü fotoğraf var. Benim üzerimde tek bir kıyafet var o görüntülerde. Çünkü tek bir gün gittim. Çünkü oyuncularım gitme kararı almıştı."

"MUHTEŞEM YÜZYIL EKİBİ KARAR ALMIŞTI BEN DE GİTTİM"

"O dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisi çok reyting yapıyordu. Mehmet Günsür tweet atmış dizi seti olarak karar aldık gezi parkına gidiyoruz diye yazmış. Ben de oyuncularım gitti diye onlar İkitelli'deydim hemen çıktım gittim. O dönem orada her gün bir dolu ünlü Gezi Parkı'na gittiği için basın da oradaydı. Parktaki bütün oyuncular bir araya geldiler. Basın da orda olduğu için açıklama yapmak istediler. Bir megafon buldular oradan konuştular. Oradaki oyuncuların büyük bir kısmı benimle çalışmıyordu. Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Can Bonomo gibi."

"YÖNLENDİRSEM TÜM OYUNCULARIM GEZİ'DE OLURDU" "2025 web sitesinden bakıldığı için o dönem benim çalışmayan oyuncuları benim oraya yönlendirdiğim iddia ediliyor. Mesela Zerrin Tekindor benimle çalışmıyordu o dönemde. Şafak Sezer gezi parkındaymış ama benimle çalışmıyordu. Eğer bir yönlendirme olsaydı 43 oyuncuyla çalışıyormuşum, ekibim 10 kişilikmiş ama sadece 12 oyuncu gitmiş. Bu kadar başarılı bir menajerken sadece bu kadar oyuncu mu götürebilmişim." "BEN KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİM" "Geziye kimseyi yönlendirmedim, hiçbir oyuncuyu yönlendirmedim. Orada oldukları için gittim. Çünkü basın oradaydı. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oyuncuların mitinge gittiği gibi. Ya da Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Türkiye tek yürek adli kampanya düzenlendi. Akşam 7’den sabah 2’ye kadar oyuncularımın yanındaydım." "BİLDİRİNİN YAYINLANMASI SAKINCALI DEDİM" "Memet Ali Alabora ile sadece Gezi döneminde 3 kez görüştüm. 2’sine dair tapeler var. O dönemde Alabora bir tweet atmıştı. Büyük bir kesin tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Oyuncu arkadaşları Memet Ali Alabora’ya destek açıklaması bir bildiri yazılmış. Bu bildiri oyuncu ve yönetmenlere gönderilmiş. Onlardan da bana geldi. Lütfen bunu yayınlamayın cümlem korku cümlesi. İmzalaması muhtemel olabilecek benimle çalışan oyuncular da vardı. O sebeple Alabora’yı arayıp bence yayınlanması son derece sakıncalı demişim."

Menajer Ayşe Barım mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Barım, Gezi Parkı olayları sırasındaki yaşananlardan örnekler vererek kimseyi yönlendirmediğini ifade etti. Tespit edilmiş çok ağır bir kalp hastalığım var anevrizmam var. 2 kez doktor kontrolüne gittim, kalbimde 6 ayrı hastalık teşhis edildi. Yeni bir anevrizma da tespit edildi. Ben çok sağlıksız koşullarda mücadele ediyorum. Sağlıklı yaşam koşullarına kavuşup olmam gereken ameliyatları da bu koşullarda olmak istiyorum. Barım'ın bu sözleri üzerine salonda hıçkırık sesleri duyuldu. Aralarında Seranay Sarıkaya'nın da bulunduğu oyuncular göz yaşlarını tutamadı. 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Savcılık İddianamesinde Ayşe Barım'ın Gezi Davası eylemlerinde "yurt içinde ve uluslararası arenada algı oluşturulması kapsamında film, belgesel ve video çekimleri yapılmasını sağladığı" iddia edildi. Barım'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oluşturulmuş içerikleri kendisine bağlı sanatçılara sosyal medyada paylaştırdığı öne sürüldü. Eylemlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin olduğu belirtilen iddianamede,, Barım’ın HTS kayıtlarında Gezi Parkı davasının ana sanıklarından Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcı hazırladığı iddianamede Barım hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki o dava görülmeye başladı. ÜNLÜLER AKIN ETTİ Ayşe Barım’ın davasına menajerlik şirketine bağlı çok sayıda ünlü katıldı. Katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Ezgi Mola, Birce Akalay, Miray Daner, Hakan Kurtaş, İpek Bilgin, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Bergüzar Koral, Halit Ergenç, Birkan Sokullu bulunuyor. Avukatlarının sağlık nedeniyle tutukluluk haline itiraz ettikleri Ayşe Barım’ın oldukça zayıfladığı görüldü. Ayşe Barım içeri girdiğinde sanık kürsüsünde oturan oyuncular ve arkadaşları alkışladılar.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’in duygulanarak ağladığı görüldü. Ayşe Barım ve kendisini desteklemeye gelen oyuncular birbirlerine el salladı.