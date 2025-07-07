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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray önünde protesto edildi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray önünde protesto edildi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün ABD Başkanı Trump ile Washington'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde protesto edildi. Beyaz Saray önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları kınayarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sonlandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:22
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        • 1

          ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikinci başkanlık dönemine başladığı ocak ayından bu yana Beyaz Saray'da 3'üncü kez bir araya gelecek. İki liderin bugün akşam saatlerinde Beyaz Saray'da buluşması bekleniyor.

        • 2

          Netanyahu'nun Washington'a gerçekleştirdiği ziyareti protesto etmek isteyen göstericiler, Beyaz Saray önünde toplandı.

        • 3

          İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

          İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        • 4

          İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 418 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 261 kişi de yaralandı.

        • 5

          İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 860 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 220 kişi yaralandı.

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          27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı da 4 bin 931'e çıktı.

        • 7

          İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

        • 8

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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