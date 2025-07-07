Rıza Kocaoğlu'ndan "Kaslıyım ben" şovu

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yılmaz Erdoğan ile Rıza Kocaoğlu'nun yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın yatındaki tatilleri sona erdi.

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Bodrum'da bulunan yatta bir kaç gün geçiren Yılmaz Erdoğan, Muzaffer Yıldırım ve sevgilisi tarafından yolcu edildi.

Yılmaz Erdoğan, tatil bitiminde, Köyceğiz'deki çiftliğine dönerken bir hayranının isteği üzerine fotoğraf çektirdi.

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Rıza Kocaoğlu ise Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu mekânda güneşlenirken; "Kaslıyım ben" türünde hareketlerde bulundu. Kocaoğlu'nun hareketleri, çevredekiler tarafından sempatik bulundu.

4 YIL ÖNCE GÖBEĞİ VARDI Rıza Kocaoğlu, 4 yıl önce Bodrum'da çekilen fotoğraflarda bir hayli göbekli görünüyordu. Kocaoğlu, azmederek göbeğini eriterek yerine kas koydu.

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