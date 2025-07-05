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        Haberler Objektife Takılanlar Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum'da birlikte tatil yaptılar - Magazin haberleri

        Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum'da birlikte tatil yaptılar

        Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu, yaz sezonunu Bodrum Cennet Koyu'nda açtı. İkili, botlarıyla geldikleri arkadaşlarının teknesine geçerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 00:23 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:23
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        Ünlü oyuncular birlikte tatil yaptı
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü oyuncular Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu, yaz sezonunu Bodrum Cennet Koyu’nda açtı.

        İkili, bindikleri bottan arkadaşlarının teknesine geçerken objektiflere yansıdı.

        Kocaoğlu, denize girerken serinlemeyi tercih etti, Erdoğan ise teknede Muzaffer Yıldırım’ın sevgilisiyle sohbet etti.

        Yazın keyfini birlikte çıkaran oyuncular, Bodrum’un tadını doyasıya yaşadı.

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        #yılmaz erdoğan
        #Rıza Kocaoğlu

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