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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi

        Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listenin başına Victor Osimhen yer alıyor. Nijeryalı golcünün peşinde birçok takım bulunurken, İtalya'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:42
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          Uzun süren bir transfer sürecinin ardından Victor Osimhen, gelecek sezonda hangi takımda forma giymek istediğini belirledi.

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          İtalyan basınından Corriere Dello Sport'un haberine göre; Nijeryalı golcü, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

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          Galatasaray'ı seçen Osimhen için Napoli ile bonservis görüşmeleri başlarken, İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'dan aşağı inmediği belirtildi.

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          Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oyuncunun serbest kalma bedelinin tamamını talep ettiği söylenirken aksi takdirde Osimhen'i 17 Temmuz'da başlayacak olan Trentino'daki kampa götüreceği aktarıldı.

        • 5

          160 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

          İtalyan basınındaki haberin detaylarında Victor Osimhen'in Galatasaray'ı seçmesindeki en büyük etkenin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

        • 6

          26 yaşındaki yıldız golcünün, Al-Hilal'den gelen 3+1 yıllık toplam 160 milyon Euro'yu bulan teklifi de reddettiği iddia edildi.

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          GALATASARAY PERFORMANSI

          Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

        • 8
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