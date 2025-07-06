Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listenin başına Victor Osimhen yer alıyor. Nijeryalı golcünün peşinde birçok takım bulunurken, İtalya'dan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
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Uzun süren bir transfer sürecinin ardından Victor Osimhen, gelecek sezonda hangi takımda forma giymek istediğini belirledi.
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İtalyan basınından Corriere Dello Sport'un haberine göre; Nijeryalı golcü, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.
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Galatasaray'ı seçen Osimhen için Napoli ile bonservis görüşmeleri başlarken, İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'dan aşağı inmediği belirtildi.
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Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oyuncunun serbest kalma bedelinin tamamını talep ettiği söylenirken aksi takdirde Osimhen'i 17 Temmuz'da başlayacak olan Trentino'daki kampa götüreceği aktarıldı.
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160 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
İtalyan basınındaki haberin detaylarında Victor Osimhen'in Galatasaray'ı seçmesindeki en büyük etkenin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
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26 yaşındaki yıldız golcünün, Al-Hilal'den gelen 3+1 yıllık toplam 160 milyon Euro'yu bulan teklifi de reddettiği iddia edildi.
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GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
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