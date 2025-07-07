Texas'taki sel felaketinde can kaybı artıyor!
ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 28'inin çocuk olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Trump'ın cuma günü bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor
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ABD'nin Texas eyaletinde cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.
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Hayatını kaybedenlerin 28'inin çocuk olduğu aktarılırken, arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
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Yetkililer, "Camp Mystic" adlı yaz kampından 11 kız çocuğu ve bir danışmanın hala kayıp olduğunu açıkladı. Austin’de basın toplantısı düzenleyen Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde şu ana kadar 41 kişinin kayıp olarak bildirildiğini söyledi.
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Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.
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Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.
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TRUMP CUMA GÜNÜ BÖLGEYİ ZİYARET EDECEK
Trump, sel felaketinin yaşandığı Texas'ı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna, "Muhtemelen cuma günü." cevabını verdi.
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Sel felaketiyle ilgili bilgilendirmenin yetersizliği konusunda Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) adlı kuruluşu suçlamadığını ifade eden Trump, nehir kenarında kurulan çadırlarda hayatını kaybeden öğrenciler dolayısıyla suçlanan kamp görevlilerine de sorumluluk yüklemedi.
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Trump, bu tarz bir felaketin yüz yılda bir yaşandığına dikkati çekti.
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"DAHA FAZLA YAĞIŞ GELİYOR" UYARISI
Texas Valisi Abbott, önümüzdeki 24-48 saat içinde Texas'ın merkezinde daha fazla fırtına ve sağanak yağış beklendiğini ifade ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.
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Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.
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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.