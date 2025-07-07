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        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi

        Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, "6 Temmuz tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 4 kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:40
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        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
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        Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesinden 4 asker daha şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şehit sayısı 12'ye yükseldi.

        MSB'den yapılan açıklamada, "06 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir." denildi.

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        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

        BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi için taziye mesajı paylaştı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

        Fotoğraf: AA

        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
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