Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hale getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada 06 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz."

REKLAM ŞEHİT OLAN 5 ASKERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için taziye mesajı paylaştı. Güler, “Kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için taziye mesajı paylaştı. Güler, “Kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN ÖZKANLI'NIN AKSARAY'DAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada girilen mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan'ın, Malatya'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan Pençe- Kilit bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için arama tarama faaliyeti gösteren 19 asker, 852 rakımlı tepede girdikleri bir mağaradaki metan gazından etkilendi. Hastaneye kaldırılan 19 askerden 5'i şehit oldu. Şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan'ın acı haberi Malatya'nın Pütürge ilçesinin Taşbaşı Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ulaşmasının ardından şehit askerin ailesinin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrağı asıldı. ACI HABER BABAOCAĞINA ULAŞTI Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucunda şehit olan askerlerden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar’ın acı haberi Buca’da oturan ailesine verildi.

Şehit Piyade Üsteğmen Ege Akar Astsubay emeklisi Özcan Akar ile askeriyeden emekli memur Jüliye Akar’ın iki çocuğundan büyüğü olduğu öğrenilen şehit ailesinin oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi. Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi. Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya da aileye taziyelerini sundu. ALTUN: VATANDAŞLARIMIZDAN DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUZ İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk tespitlerin olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösterdiğini açıkladı. Altun, "Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

*Temsili fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir