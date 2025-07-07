Hakan Çalhanoğlu'nun '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gündemdeki yerini koruyor. Milli futbolcu, "Hakan Çalhanoğlu 12 milyon Euro istiyor" söylemlerinden rahatsızlık duyuyor.
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi gündemden düşmüyor...
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Inter'den ayrılmaya sıcak bakan milli futbolcuya Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve Dubai'den de ilgi bulunuyor.
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Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı iddialar, transfer sürecinde rahatsızlık yarattı.
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Özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’dan “12 milyon Euro maaş istediği” yönündeki söylentilerin, yıldız oyuncu cephesinde hoş karşılanmadığı ifade ediliyor.
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Milli oyuncunun yakın çevresine, bu tarz rakamların basında yer almasının doğru olmadığını ve böyle bir talebinin asla olmadığını dile getirdiği öğrenildi.
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Tecrübeli futbolcu, kariyerine Türkiye’de Galatasaray formasıyla devam etmek istiyor.
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Inter'den yıllık net 6,5 milyon Euro maaş alan Hakan'ın yıllık ücreti bonuslarla birlikte daha da artıyor.
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Tecrübeli futbolcunun bunun üzerinde bir beklentisinin olmadığı, hatta Galatasaray için fedakârlığa da açık olduğu öğrenildi.
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Inter kulübü ise Hakan Çalhanoğlu için bonservis bedeli beklentisini 30 milyon Euro olarak belirledi.
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Milli futbolcu tatilinin ardından Inter ile masaya oturarak bu bedeli 15 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.
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Hakan Çalhanoğlu’nun transfer sürecinin temmuz ayının ortasına kadar şekillenmesi bekleniyor.