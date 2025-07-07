Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.119,06 %-1,52
        DOLAR 39,9937 %0,29
        EURO 46,9687 %-0,10
        GRAM ALTIN 4.255,09 %-0,45
        FAİZ 40,13 %0,91
        GÜMÜŞ GRAM 47,08 %-0,67
        BITCOIN 108.844,00 %0,12
        GBP/TRY 54,4273 %-0,03
        EUR/USD 1,1733 %-0,38
        BRENT 68,50 %0,29
        ÇEYREK ALTIN 6.957,08 %-0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor

        Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, ülkedeki bekarlara ek vergi uygulanmasının gündemde olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mickoski, başkent Üsküp’te düzenlenen "Demografik Eğilimler, Zorluklar ve Olası Çözümler–Demografik Dirençlilik İçin Stratejik Belgelerin Geliştirilmesi" başlıklı etkinlikte, ülkenin karşı karşıya olduğu nüfus azalması ve göç sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Doğum oranı ile evliliklerin artırılması ve göçün azaltılması gerektiğini vurgulayan Mickoski, demografik durgunluğun yalnızca Kuzey Makedonya’nın değil, tüm Avrupa’nın ortak sorunu olduğunu ifade etti.

        Mickoski, bu sorunla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 2024 yılında ülkede 16 bin 61 çocuğun doğduğunu, buna karşılık 20 bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        REKLAM

        Hristijan Mickoski, söz konusu rakamların, yalnızca bir yıl içinde nüfusta 4 bin 140 kişilik bir “doğal azalma” yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.

        "Pasaporttan çok umudun önemli olduğu bir devlet kurmalıyız"

        Doğum oranının 2010'da binde 12,5, 2024'te ise binde 8,8 olduğunun altını çizen Mickoski, "Bu sadece sayılardan ibaret değil. Bu bir sessizliktir, yayılmakta olan. Temellerin yıkıldığını söylediğimizde yalnızca yolsuzluk, durmuş projeler ya da çalışmayan kurumları kastetmiyorduk. Aile yapısının çöküşünden, geleceğin kaybından, göçün tek seçenek haline gelmesinden de bahsediyorduk. Bu yüzden bugün yüksek sesle söylüyoruz: Bu hükümet bu sorunu görmezden gelmiyor." diye konuştu.

        Mickoski, "Pasaporttan çok umudun önemli olduğu bir devlet kurmalıyız." ifadesini kullanarak, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti.

        Hayattan daha kutsal bir şeyin olmadığını ifade eden Mickoski, "Bugün devletimizin sessizce boşalması kadar acı bir şey yok. Bu yüzden diyoruz ki, zamanıdır. Geleceğin zamanıdır. Daha çok çocuğun doğduğu, daha çok gencin evlendiği, daha çok insanın geri döndüğü ve daha çok kalpten yaşanan bir ülkenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Habertürk Anasayfa