Gabriel Sara'dan Alex de Souza itirafı: Kalbim küt küt attı!
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ESPN Brezilya'ya açıklamalar yaptı. Sara, ülkesinde verdiği röportajda, bir soruya verdiği tek kelimelik Fenerbahçe yanıtıyla gündem oldu. Ayrıca Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza hakkında da önemli sözler söyledi
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Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, ülkesinin basını ESPN Brasil'e açıklamalarda bulundu. Sarı - kırmızılılara imza sürecini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'den teklifler almasına rağmen Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.
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İşte Gabriel Sara'nın açıklamaları:
Türkiye'de daha ofansif pozisyonda oynadığını aktaran Gabriel Sara, "Avrupa'da defansif oyunumun çok geliştiğini düşünüyorum. Burada biraz daha ofansif bir pozisyonda oynuyorum. İngiltere'de ise biraz daha geriye çekilip orta saha oyuncusu gibi oynadım. Defansif olarak çok geliştiğimi düşünüyorum. Fiziksel olarak da biraz daha kas kütlesi kazandım. Yani fiziksel oyunumun çok geliştiğini söyleyebilirim ama psikolojik oyunumun da çok geliştiğini düşünüyorum" dedi.
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"BENİM HAYATIM FUTBOL"
"Dostum, aslında bunu çok erken öğrendim. Babam her zaman, evet, sanırım her zaman benim en büyük eleştirmenim ve en büyük destekçim oldu. Yani, eski futbolcu. Ve çok erken yaşlardan itibaren bana futbolun duygusal bir spor olduğunu öğretti. Bir taraftara, bilmiyorum, hadi git, biletini al, akşam 9:30'da maçı izle, sabah 5, 6'da işe gitmen gerekirken, sabırlı ol, anladın mı? Yani, babam her zaman şöyle derdi, eğer iyi oynarsan, seni sevecekler, eğer kötü oynarsan, senden nefret edecekler. Tabii ki sınırları aşan şeyler de var, futbolda da çok fazla hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani, kulübün oyuncusunun performansının iyi olmadığını düşünen insanlar var, bu adama küfredeceğim diyenler var ve o adamın yerinde olmak isterdim diyenler var, o zaman hayal kırıklığımı onun üzerinde çıkaracağım. Bunu ayırt etmeyi bilmeliyiz. Ama ben sabırlı davrandım çünkü ben büyük bir futbol hayranıyım, futbola bağımlıyım, bu yüzden futbol izlemeyi seviyorum. İzlemeyi seviyorum, hayatım futbol, bu yüzden o anda bunu ayırt edebildim, bu adamlar benden nefret etmiyorlar. "
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"İLK BAŞTA TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYORDUM"
İlk başta Türkiye'ye gelmek istemediğini belirten Gabriel Sara, "Galatasaray beni transfer etmek için en çok çaba gösteren takımdı. Premier Lig'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta Türkiye'ye gitmek istemiyordum. Bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı. Bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier Lig'de oynama fırsatım olmasaydı onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim ve dürüst olmak gerekirse bu harika bir seçimdi" ifadelerini kullandı.
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"BEN AİLEMİN YENİ BİR HAYAT UMUDUYDUM"
"Sanırım Brezilya'daki futbolcuların %95'i gibi, ben de ailemin yeni bir hayat umuduydum. Yani, kafamda şu düşünce vardı, “Haydi, bunu başarmalıyım, ikinci, üçüncü lige kiralanacak bir oyuncu olmak istemiyorum, işler yolunda gitmiyor, anlıyor musun?” Eleştiri ile birlikte, bunu kafamda sürekli düşünüyordum ve o, bunu kafamdan atmamda bana yardımcı olan kişilerden biriydi. “Kendini özgür bırakmalısın, çünkü bu tür şeyleri kafana takmak, bu şekilde düşünmek sana hiçbir şey kazandırmaz, hiçbir şeye yaramaz” dedi.
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"SOKAKTA KILIK DEĞİŞTİRİYORUM"
"Öyle sayılır. Fanatizm, futbol tutkusudur ve futbolcular orada yıldız gibi muamele görürler. Böylece, futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi, kuyrukların önüne geçmeme izin verdi, anlarsın ya, ben anlamadığım şeyleri insanlar bana anlatıyor, ben de akışına bırakıyorum. Ve kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu, çünkü tarihi bir şehirdeyiz, ben turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum. Ama eşimle öyle gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım. Sultanahmet Camii'ne. Evet, Kapalıçarşı'ya gitme fırsatım olmadı, çünkü orası da çok çılgın olurdu. Ama her dışarı çıktığımda, tadını çıkarmak için mümkün olduğunca kılık değiştirmeye çalışıyorum."
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BREZİLYA"
"Evet, bu yıl Galatasaray'da olduğumuz için Şampiyonlar Ligi var, bence iyi bir Şampiyonlar Ligi performansı sergilersek, işler daha iyiye gidebilir, tabii ki sadece Türkiye'de oynayarak bir fırsat yakalayacağımı düşünmüyorum, rekabetin seviyesi nedeniyle. Ama tabii ki her zaman buna odaklanıyorum ve bunu hayal ediyorum. Evet, en önemlisi Brezilya Milli Takımı. O kadar ki, Galatasaray'a transferim Brezilya Milli Takımı'nı düşünerek oldu, oynamak için. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, radarımda var, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok zor olurdu. İşte bu. Ve sanırım sahada attığım her adımda, sarı Brezilya formasını hayal ediyorum."
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"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"
Bir gün Brezilya'ya dönecek misin?
- "Evet, kesinlikle. São Paulo'da, kesinlikle. Bak, gerçekten mi? Evet, hayallerim var. Sao Paulo'da sadece "Ah, gelmek istiyorum, evet, millet beni iyi karşılayacak, kariyerimi burada bitireceğim. Burada bir şeyler kazanmak istiyorum. Paulista'yı kazandım, bundan memnun kaldım' falan değil, daha fazlasını istiyorum. Sao Paulo, sadece Paulista'yı kazanıp bundan memnun kalmak için çok büyük bir kulüp."
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"ALEX'İ GÖRDÜM, KALBİM KÜT KÜT ATTI"
"Alex'in her zaman büyük bir hayranıydım ve biz onlara karşı oynadık, o Antalya'da çalışıyordu. Soyunma odasında selamlaştık ve ben maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar, ve onu gördüğümde kalbim küt küt attı, anlıyor musun? Onu selamladım, ne diyeceğimi bilemedim çünkü o diğer tarafın temsilcisi. O an midemde bir ürperti hissettim, dostum, bu Alex! Sonra Instagram'da birbirimizi takip ettik, hatta bana mesaj bile attı, biraz sohbet ettik. Sanırım şimdi biraz daha sakinim, ama o an gerçeküstüydü."
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Zinedine Zidane'a olan hayranlığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Her zaman hayranı olduğum bir adam vardı, o da Zidane'dı. Saha içindeki davranışları, topu iki ayağıyla her iki tarafa da sürmesi... İnanılmaz bir zarafet, topu kontrolü gerçeküstüydü, top asla ayağından kaçmazdı. Yani onu izlemeyi seviyordum. Zarif ve izlemesi keyifli bir futbolcu söylemek gerekirse Zidane olurdu" dedi.
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Gabriel Sara son olarak "Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu hangisi?" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.