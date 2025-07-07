Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak takımda yer alan Milan Skriniar'ın transferi için girişimlerini hızlandırdı ve Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.
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Jhon Duran transferini resmen açıklayan Fenerbahçe, rotasını Skriniar'a çevirdi.
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Yönetim, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Milan Skriniar'ı da bir an önce takıma kazandırmak istiyor.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Slovak stoper için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.
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30 yaşındaki deneyimli savunmacıya yıllık 6 milyon euro dolaylarında maaş teklif edildi.
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İki taraf arasındaki son görüşme, Skriniar'ın tatilini tamamlamasının ardından yapılacak.
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Fenerbahçe yönetimi, bu transferi kısa süre içinde tamamlayarak Skriniar’ı hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
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Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıktı. Slovak savunmacı, savunmada gösterdiği istikrarın yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da öne çıktı.
Skriniar bu maçlarda 3 gol atıp ve 2 de asist yaptı.