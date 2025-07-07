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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydanda yaşanan bıçaklı saldırı, ortalığı savaş alanına çevirdi. 14 yaşındaki Suriye uyruklu genç kız, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı anne ve iki kızını bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir başka kişi de saldırganın hedefi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 02:55 Güncelleme: 07.07.2025 - 03:53
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        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriye uyruklu kız çocuğu tartıştığı anne ve 2 kızını bıçakla yaraladı. Aileye yardım etmek isteyen bir kişiyi daha bıçakla yaralayıp kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Osmangazi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu F.E. (14) adlı kız çocuğu, çevresinde kafeteryaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle anne D.D. ile kızları S.D. ve S.D. ile tartıştı.

        Yaşanan tartışma sırasında çıkan arbedede anne ile 2 kızı, yabancı uyruklu kız çocuğunun bıçaklı saldırısına uğradı. Anne ve kızlarının çığlıkları üzerine yardım etmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç bir erkek de bıçak darbesiyle yaralandı.

        Saldırgan olay yerinden kaçarken çevresindekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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