Türkiye'de artık Tofaş bünyesinde faaliyet gösteren Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2025'in geride kalan ilk 6 ayının ardından vites yükseltmeye hazırlanıyor.

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, ilk 6 ayda pazarın rekor kırdığını kaydederek, "İlk 6 ayda biz de 41 bin 640 adetlik bir satış adediyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 29 büyüyerek yüzde 6.8 pazar payı elde ettik. Bu sonuç bizim için tarihi bir rekor. Peugeot markası olarak tüm zamanların en iyi ilk 6 ay sonucunu gerçekleştirmiş olduk. Geçen yıla göre binek satışlarımız yüzde 15 oranında arttı. Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 82 oranında artırdık satışlarımızı. Bunun etkisi global pazarlara da yansıdı. İçinde bulunduğumuz Ortadoğu ve Afrika bölgesinde en çok Peugeot satılan ülkeyiz. Global anlamda da haziran ayında Türkiye olarak Peugeot sıralamasında 4'üncü olduk" dedi.

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Kaplan yılın ilk yarısında pazarda kırılan rekorun sebeplerini ise, pazara yeni giren markalar, mevcut markaların yeni lansmanları ve ötelenmiş filo talebi şeklinde özetledi.

2025 sonu için 1.2 milyonluk bir pazar tahmini paylaşan Kaplan, "Sene başında kendimize koyduğumuz 73 binlik hedefi de 77 bin adet toplam satış olacak şekilde revize ettik 2025 yılı için. Burada en büyük gücü yine SUV’dan almaya devam edeceğiz. Satışlarımızın yüzde 65’ini SUV modellerimiz oluşturacak. Satışlarımızın yüzde 30’unu hafif ticari araçlarla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Performans modumuzu sonuna kadar açtık" ifadelerini kullandı. 'TOFAŞ İLE GÜÇLENEREK YOLA DEVAM EDECEĞİZ' Stellantis markalarının Tofaş çatısı altında satış ve tüm faaliyetlerine devam etmesi ile sinerji anlamında çok daha güçleneceklerini de aktaran Kaplan, "Hem satış anlamında hem satış sonrası anlamında hem yedek parça hem de bayi yapılanması, müşteri ilişkilerine kadar birçok alanda aslında şu anda çok daha güçlü çalışmalar yürütülüyor. Peugeot markası da tabii ki daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Zaten aslında satış hedeflerimiz de artırmamız, model seçeneklerimizin versiyonlarını artırmamızda bunun bence sinyallerini veriyor" diye konuştu. Rekabet onayının ardından dev yatırım kararı Tofaş’ın yeni yöneticileri açıklandı REKLAM Kaplan, Bursa'da üretilecek ticari modelden de umutlu olduklarını aktararak, "Tofaş çatısı altında Bursa fabrikamızda üretimine başladığımız K0 proje kodu adı altında yerli Expert modeli hafif ticari araçta bize güç verecek" ifadelerini kullandı.

SATIŞLARIN YÜZDE 35 ELEKTRİKLİ VE HİBRİT OLACAK Kaplan, elektrikli araç pazarının da beklentilerin üzerinde büyüdüğünü vurgulayarak, "Pazarın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmasından hareketle bu noktada da yine yıl sonu tahminlerimize göre 180 bin hatta 200 bin adede gidebilecek bir elektrikli araç pazarı öngörüyoruz. Satışlarımızın yüzde 35’ini elektrikli ve hibrit teknolojili modellerden gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre 5 kat artırdık elektrikli araç satışlarımızı ve şu anda da sadece elektrikli modeller, binek otomobil satışlarımızın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor" bilgileri verdi. PLUG-IN MODELLER TÜRKİYE'YE GELİYOR Fransız markanın Türkiye'ye getireceği yeni modeller ile ilgili de bilgiler veren Gupse Kaplan, bu modellerin ilkinin 3008’in plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) versiyonu olduğunu söyledi. REKLAM Kaplan, "1.6 plug-in hybrid 195 beygirlik motor seçeneğini eylül ayı itibarıyla satışa sunmaya başlayacağız. Temmuz ve ağustos aylarında ön siparişleri toplamaya başlıyoruz. Yeni modelimiz Allure ve GT olarak 2 versiyon seçeneğiyle satışta olacak. Lansmana özel olarak Allure versiyonumuzu 2 milyon 110 bin TL’den ön satışa sunuyoruz" dedi.

5008 ve 408 özelinde de plug-in hybrid için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, "Globalle de paralel olarak yürütüyoruz bu çalışmayı. Henüz Avrupa’da da globalde de netleşmemiş bazı konular var. Dolayısıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine uzun menzilli elektrikli modellerimiz için aynı şekilde yürütülen bazı çalışmalar var. Fakat, 2025 için şu anda uzun menzilli planımız yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim" diye konuştu. 3008'İN ALMAN KUZENİ DE 'PLUG-IN'E GEÇİYOR Peugeot'nun Alman kardeşi Opel de plug-in hibrit teknolojisine sahip modellerini Türkiye'ye getirmek üzere hazırlıklar yapıyor. Söz konusu gelişmeyi geçtiğimiz mayıs ayında Habertürk duyurmuştu. Öyle ki, Alman markanın C-SUV modeli Grandland'in plug-in hibrit versiyonunun fiyatı Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi'ne yansıdı. REKLAM Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi Haberi Görüntüle Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Opel Türkiye yönetimi şuan için 1 adet plug-in hibrit Grandland modelini Türkiye'ye test amacı ile getirdi. Kasko Değer Listesi'ne yansıyan bilgiye göre ise, plug-in hibrit Grandland'in GS donanım paketli versiyonu 1 milyon 974 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Plug-in hibrit Grandland her ne kadar bugün için yüzde 30 ÖTV diliminde yer alsa bile, otomobilin nihai ÖTV oranı ve fiyatı ise satışa çıktığı günün Euro kuruna göre şekillenecek. Hem 3008 hem de Grandland'de görev yapan plug-in hibrit güç seçeneği, 143 kW (195 HP) toplam sistem gücü ve 350 Nm maksimum torka sahip. 4 silindirli 1.6 litre turboşarj motor ve 124 hp gücünde elektrik motorun birlikteliği ile çalışan sistem, 17.9 kWh lityum iyon batarya ile eşleştiriliyor.