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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya düşecek" - İş-Yaşam Haberleri

        "Seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya düşecek"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır Aktaş Bağlantı Yolu'nu yarın hizmete açacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısına erişim sağlayan Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu 16,3 kilometre uzunlukta inşa ettik. Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi, çift tüp olarak inşa ettiğimiz 2 bin 308 metre uzunluktaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçilecek. Mevcut güzergâh 4 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise 35 dakikadan 10 dakikaya düşecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:02
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        Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu’nu yarın hizmete açacaklarını bildirdi.

        Kış mevsiminde Mozeret Geçidi’nde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu’nda başlatılan çalışmaları tamamladıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, “Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısına erişim sağlayan Ardahan ve Kars illerinin ayrımında yer alan Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu’nu 16,3 kilometre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi, çift tüp olarak inşa ettiğimiz 2 bin 308 metre uzunluktaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçilecek. Ayrıca güzergâh üzerinde bulunan 53 metrelik Çıldır Köprüsü ve 6 hemzemin kavşak inşaatını da tamamladık. Tünel ile 14 adet keskin viraj ortadan kaldırılarak, yol kotu 209 m aşağıya alınmıştır” diye konuştu.

        AKTAŞ SINIR KAPISI VE GÜRCİSTAN’A YÜKSEK STANDARTLI ULAŞIM SAĞLANDI

        Bakan Uraloğlu, inşa edilen Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu ile Aktaş Sınır Kapısına ve Gürcistan’a yüksek standartlı ulaşım sağladıklarını vurgulayarak, “Aşık Şenlik Tüneli ile ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajları ve rampaları ortadan kaldırdık. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak sürücülerin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirerek trafik güvenliğini üst seviyeye taşıdık” İfadelerini kullandı.

        YILLIK TOPLAM 113,5 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK

        Çıldır-Aktaş Bağlantı yolu ve Aşık Şenlik Tüneli ile mevcut güzergahın 4 kilometre kısalacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Seyahat süresi ise 35 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Proje ile zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu ise 2 bin 42 ton azaltmış olacağız.” dedi. Yol kullanıcılarına daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, “Kesintisiz bölünmüş yol projemiz ülkemizin uluslararası ticaret hacmi artıracak ve ekonomiye katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

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