07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü sevkiyatlarının yaklaşık 20 gün önce başladığını, şu anda son aşamaya geldiğini söyledi.
Geçen yıl soğuk hava nedeniyle üretimin az olduğunu, bu yıl ise sıcak havanın etkisiyle üretim miktarının arttığını belirten Yılmaz, bu yıl geçen yıldan 6 milyon dal fazla çiçek ihracatı yaptıklarını bildirdi.
Sevgililer Günü için 50 ülkeye 60 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna'ya yoğun sevkiyatlarımız oldu. Sevgililer Günü için 6,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Tır ile gönderim bitti, bugünden sonra çiçek isteyen müşterilerimize uçakla sevkiyat yapıyoruz." diye konuştu.
TÜRKİYE KARANFİLDE İDDİALI
Yılmaz, Sevgililer Günü çiçeğinin gül olduğuna ancak ihracat kaleminde gülün bulunmadığına dikkati çekerek, iklim şartları nedeniyle çok fazla gül yetiştirilemediğini söyledi.
Türkiye'nin karanfilde iddialı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İhracatımızın büyük bir bölümünü karanfil oluşturuyor. İhraç edilen kesme çiçeğin yüzde 90'ını da Antalya ve bölgesinde yetişen ürünler oluşturuyor. Diğer illerimizde daha çok salon ve dış mekan bitkileri yoğun olarak üretiliyor." dedi.
Yılmaz, 14 Şubat'ın renginin kırmızı olduğunu belirterek, bu dönemde en fazla kırmızı karanfil ihraç ettiklerini, beyaz ve morun da talep edildiğini bildirdi.
İÇ PAZARA 50 MİLYON DAL KARANFİL
İç pazarda da hareketlilik yaşandığını anlatan Yılmaz, yaklaşık 5 milyon dolarlık satış gerçekleştirildiğini söyledi.
Yılmaz, iç pazara da 50 milyon dal çiçek verildiğini dile getirerek, "İç pazarda güle karşı bir talep var, yerli gül üreticilerimiz talepleri karşılıyor. Gülün yanında karanfil talebi de oldukça iyi durumda. Çiçek sektörü, 14 Şubat Sevgililer Günü sevkiyatları tamamlandıktan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklara başlayacak." dedi.
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