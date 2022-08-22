Sevcan Orhan: Bu tür olaylar bana görgüsüzlük gibi gelirdi - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına giren şarkıcı Sevcan Orhan, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Orhan, "Uzun zaman sonra ilk kez bir cumartesi günü boştum. Yeğenlerimle vakit geçiyorum. Kahve içiyoruz." dedi.

"ÇOK ÖZEL OLDU"

Doğum gününü arkadaşlarının yaptığı sürpriz ile kutlayan Sevcan Orhan, "Dile kolay; 40 yaşına girdim. İnsan söyleyince ağır geliyor. Sürpriz her zaman keyiflidir. Doğum günü kutlamayı seven bir tip değilim ama bu sene doğum günüm çok özel oldu. Aynı zamanda en yakın arkadaşlarım vardı. Güzel bir doğum günüydü." şeklinde konuştu.

"NORMALDE BANA GÖRGÜSÜZLÜK GİBİ GELİRDİ"

Ayrıca Orhan, "Arkadaşlarım adımı köprüye yazdırdı. Normalde bu tür olaylar bana görgüsüzlük gibi gelirdi ama nedense arkadaşlarım, 'Köprüye bak.' deyince bir anda çok duygulandım. Acayip hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.