Daha önce, "20 yıla birçok mutluluk ve hüzün sığdırdım." açıklamasını yapan ünlü sanatçı, gönderilerine şu notu düştü:

Sanırım 5-6 yaşlarındayım ve üzerimdeki elbise ve ayakkabı bayramlıklarım. Anlaşılacağı üzere mevsimlerden ilkbahar-yaz ve arefe günü akşamı tabii ki… Kıyafetim yepyeni olduğu için bayram gelene kadar sadece evde akşamları giyebiliyorum. Bir an önce bayram gelse de dışarıda giysem diye can atıyorum. Mekan evin salonu... Daha doğrusu “misafir” odası. Hani şu evlerde, özellikle kışın sobalı evlerde buz gibi olan; en güzel dantellerle, örtülerle, mobilyalarla, halılarla bezeli; sadece temizlemek için girilen ve derhal kapatılan; evden bir Allah’ın kulunun girmesine izin verilmeyen oda! Ve hatta misafir geldiğinde de soğuk olduğundan çoğu zaman aslında kullanılmayan oda... Annem giydirmiş üstümü, babamla fotoğraflarımı evin en güzel odası olan işte bu odada çekiyorlar. Nasıl mutluyum, anlatmaya gerek yok, gözlerimden görüyorsunuz ama burada çok önemli bir ayrıntı var, onu hatırladım şimdi. Ayakkabılarıma dikkat ederseniz ufak bir topuğu var ve aslında beni o gün en mutlu eden şey o topukların yürürken çıkardığı ses! Yeni elbise, yeni ayakkabı zaten mutlu ediyor ama bir de topuk tıkırtısı eklenmiş o gün mutluluğuma... Allah be! Uçuyorum! Benden mutlusu olur mu? Olamaz! Ah şu çocukluk ne keyifli, ne güzel şey... Küçücük şeylerin kocaman mutluluğu ama daha güzeli; kaç yaşıma gelirsem geleyim, bu fotoğrafa her baktığımda aynı mutluluğu anımsamam, hissetmem... Bu duyguyu eminim sizler de yaşamışsınızdır. Çok güzel anlatmış bu hali Edip Cansever; 'Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor…'

