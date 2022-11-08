Türkçe’nin en eski dönemlerinden beridir metinlerde sesteş kelimelere rastlanmaktadır. Birbirleriyle aynı şekilde yazılmalarına karşın ayrı anlamlara gelen ve bu özelliğiyle Türkçe’nin zenginliğini ortaya koyan sesteş kelimelere doğru örnekler nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Sesteş Kelimeler Nedir?
Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler.
Sesteş Kelimelere Doğru Örnekler
Bazı sesteş ya da eşsesli kelimeleri cümle içinde kullanarak örnekler vermek konunun kolayca anlaşılması için yerinde olacaktır.
Yol
- Bu yolu takip etmemiz gerek. (Yol: Bir yerden bir yere ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yer)
- Kardeşimle birlikte bahçedeki otları yolduk. (Yolmak: Çekip koparmak)
Yüz
- Yüzü bana dönüktü. (yüz: Çehre, surat, sima)
- Düğününe yüz kişi gelmiş. (yüz: Doksan dokuzdan sonra gelen sayı)
- Kıyıda iki çocuk yüzüyordu. (yüzmek: Suda ilerlemek)
- Koyunun derisini yüzdüler. (yüzmek: Derisini çıkarmak, soymak)
El
- Telefonu bütün gün elinden bırakmadı. (El: İnsanın tutmaya ve iş görmeye yarayan organı)
- Eller ne derse desin, önemli değil. (El: Yabancı)
Bir kelimenin eşsesli ya da sesteş olup olmadığını tespit edebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Şimdi gelin bu hususları örnekler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyelim.
- Bazı sözcükler sesteş gibi görüldüğü halde, düzeltme işareti (^)’nin varlığı sebebiyle birbirinden sesteşlik bakımından ayrılır. Uzun ya da ince olarak okunması gereken ünlü harflerin üzerine konan (^) düzeltme işareti, birbirinin aynısı gibi görünen kelimelerin sesteş olmasına engel olduğu için bu sözcükler eş sesli kelimeler olarak kabul edilmemektedir.
Adem: Yokluk
Âdem: İnsan
Adet: Sayı
Âdet: Gelenek, görenek
Yar: Uçurum
Yâr: Sevgili
- Eş seslilik ile çok anlamlılık birbirine karıştırılmamalıdır. Eş sesli sözcüklerde anlam yönünden uzak-yakın en ufak bir ilişki, hiçbir yakınlık yokken; çok anlamlılık bir sözcüğün temel anlamına bağlı olarak ortaya çıkan bir anlam çoğalmasıdır. Yani bir sözcüğün yan ve mecaz anlamı o sözcüğün sesteşi değildir.
- Dilimizde yazılışları ve söylenişleri birbirine oldukça yakın kimi sözcükler vardır. Bu sözcükler arasında eş seslilik kesinlikle söz konusu değildir.
Öğle: Bir zaman vakti
Öyle: İşaret sözcüğü
Grup: Küme, öbek
Gurup: Güneşin batışı
Eyer: Binek hayvanlarına takılan oturmalık
Eğer: Koşul zarfı
Sesteş Sözcüklere Örnekler
Aşağıda verdiğimiz örneklerde bazı sesteş ya da eşsesli sözcüklerin farklı anlamlarına ulaşabilirsiniz:
Aç
(I) Yemek yemesi gereken (II) Açmak eylemi
Ak
(I) Beyaz renk (II) Akmak eylemi
Al
(I) Kırmızı renk (II) Almak eylemi
Arı
(I) Temiz, saf (II) Bal yapan böcek
Bağ
(I) Bağlamak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne (II) Üzüm
yetiştirilen arazi
Ben
(I) Tendeki ufak, koyu renkli leke veya kabartı (II) Birinci teklik kişi zamiri
Ekmek
(I) Tarlaya tokum serpmek (II) Tahıldan yapılan yiyecek
Kan
(I) Damarda dolaşan sıvı (II) Kanmak eylemi
Kara
(I) Yer, toprak (II) En koyu renk, siyah
Uç
(I) Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası (II) Uçmak eylemi
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