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Sembolizm nedir, temsilcileri kimler? Edebiyatta sembolizm akımı özellikleri ve tarihi

19. yüzyılın ikinci yarısında Parnasizme tepki olara ortaya çıkmış olan sembolizm ya da bir başka deyişle simgecilik akımı; duygulara ve insanın iç dünyasına yönelen bir edebi akımdır. Kelimelerin anlamlarından ziyade, mecaz ve sembollerle bezeli bir anlatıma yönelen sembolizm nedir? Sembolizm akımı özelikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 08.11.2022 - 01:59 | Güncelleme: ABONE OL
Sembolizm Nedir, Temsilcileri Kimler? Edebiyatta Sembolizm Akımı Özellikleri ve Tarihi

Daha çok serbest bir nazım türüne dayanan ve hayale sığınarak çirkinlikleri hayal vasıtasıyla güzele çevirme gayesi taşıyan sembolizm temsilcileri kimlerdir? Öne çıkan sembolizm eserleri hangileridir? Sembolizm tarihçesi hakkında merak edilen tüm sorulara sizler için yanıtlar aradık. İşte, sembolizm akımı ile alakalı tüm detaylar…

Sembolizm Nedir?

Sembolizm ya da simgecilik akımı; 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. İnsan duygularına, izlenimlere önem vermeyen parnasyenler için önemli olan gerçek ve düşünceler olarak değerlendirilirken; sembolistler bu anlayışa karşı çıkmış, duygusallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir.

Sembolizme göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. Çünkü dış gerçek ancak insanın algılayış biçimiyle var olur. Yani insan onu nasıl algılıyorsa öyle değerlendirilir. Sembolistler, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır.

Sembolizm Tarihçesi

Özellikle Fransız edebiyatında, Realizm ve natüralizmin etkisiyle aşırı gerçekçi bir ortam oluşmuş ve gerçekleşen bilimsel ilerlemeler, icat edilen makineler ve yeni buluşlar insanları mutlu etmekten daha çok toplumsal bir bunalımın eşiğine getirmişti. Ortaya çıkan bu tablo karşısında genç kuşak da bu bunaltıcı ortamı değiştirmek için bazı siyasal ve toplumsal girişimlerin gerekliliğini öne sürmeye başladılar. Kısa bir zaman içinde hissedilen bu gereksinim sanat içinde de ortaya atılmaya, tartışılmaya başlamış ve bu tartışmaların neticesinde sembolizm akımı doğmuştur.

Peki, sembolizmin temel ilkesi nedir? Sembolizmin temel ilkesi en genel anlamıyla, farklı anlamlara gelen veya farklı şeyleri simgeleyen sembollerin eser içinde kullanılmasıdır. Sembolizmde gerçeklerden uzaklaşma ve hayale sığınma; bu hayaller vasıtasıyla da çirkin olan dünyayı güzelleştirme en belirgin özellik olarak dikkat çekmektedir.

Sembolizm Özellikleri

  1. yüzyılda mevcut edebi akıma bir tepki olarak ortaya çıkmış olan sembolizm özellikleri şu şekildedir:
  • Sembolizmde dış dünyayı sembollerle anlatmak esastır. Sembolist şairler, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır.
  • Sembolistler, şiirde müzik unsuruna önem verirler, hatta müziği şiirin amacı hâline getirirler.
  • Şiire lirizm egemendir. Sembolistlere göre şiir, okuyucuların ruhunda tatlı duygular uyandırmalıdır.
  • Sembolizmde dil; sanattan anlayanlara hitap eder ve bu nedenle genelde ağır bir dil tercih edilir.
  • Şiir, düşüncelere değil; duygulara seslenmelidir çünkü şiir bir şey anlatmak için yazılmaz.
  • Şiirde anlam kapalılığı olmalıdır, buna göre şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarmalıdır. Anlam kapalılığı amaçlandığından söz sanatlarına sıkça başvurulur.
  • Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma, çirkinlikleri hayal yardımıyla güzelleştirme, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan karamsarlık, sembolizmin en belirgin özelliklerindendir.
  • Daha çok şiir dalında eserler verilmiştir.
  • Sembolistler daha çok serbest nazım türleriyle şiir yazmışlardır.

Sembolizm Temsilcileri

  • Charles Baudelaire
  • Stephane Mallerme
  • Paul Verlaine
  • Arthur Rimbaud
  • Paul Valery
  • Aleksandr Puşkin
  • Maunce Maeterlinck
  • Cenap Şahabettin
  • Ahmet Haşim
  • Ahmet Hamdi Tanpınar
  • Cahit Sıtkı Tarancı
  • Ahmet Muhip Dıranas

Sembolizm Eserleri

  • Charles Baudelaire: Elem Çiçekleri (Istırap Çiçekleri)
  • Paul Marie Verlaine: Güftesiz Şarkılar, Hikmet, Lanetlenmiş Şiirler
  • Arthur Rimbaud: Sarhoş Gemi
  • Stephane Mallarme: Poesies, Divagations
  • Paul Valery: Charmes
  • Maurice Maeterlinck: La Princesse Maleine, Mavi Kuş

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