Daha çok serbest bir nazım türüne dayanan ve hayale sığınarak çirkinlikleri hayal vasıtasıyla güzele çevirme gayesi taşıyan sembolizm temsilcileri kimlerdir? Öne çıkan sembolizm eserleri hangileridir? Sembolizm tarihçesi hakkında merak edilen tüm sorulara sizler için yanıtlar aradık. İşte, sembolizm akımı ile alakalı tüm detaylar…

Sembolizm Nedir?

Sembolizm ya da simgecilik akımı; 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. İnsan duygularına, izlenimlere önem vermeyen parnasyenler için önemli olan gerçek ve düşünceler olarak değerlendirilirken; sembolistler bu anlayışa karşı çıkmış, duygusallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir.

Sembolizme göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. Çünkü dış gerçek ancak insanın algılayış biçimiyle var olur. Yani insan onu nasıl algılıyorsa öyle değerlendirilir. Sembolistler, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır.

Sembolizm Tarihçesi

Özellikle Fransız edebiyatında, Realizm ve natüralizmin etkisiyle aşırı gerçekçi bir ortam oluşmuş ve gerçekleşen bilimsel ilerlemeler, icat edilen makineler ve yeni buluşlar insanları mutlu etmekten daha çok toplumsal bir bunalımın eşiğine getirmişti. Ortaya çıkan bu tablo karşısında genç kuşak da bu bunaltıcı ortamı değiştirmek için bazı siyasal ve toplumsal girişimlerin gerekliliğini öne sürmeye başladılar. Kısa bir zaman içinde hissedilen bu gereksinim sanat içinde de ortaya atılmaya, tartışılmaya başlamış ve bu tartışmaların neticesinde sembolizm akımı doğmuştur.

Peki, sembolizmin temel ilkesi nedir? Sembolizmin temel ilkesi en genel anlamıyla, farklı anlamlara gelen veya farklı şeyleri simgeleyen sembollerin eser içinde kullanılmasıdır. Sembolizmde gerçeklerden uzaklaşma ve hayale sığınma; bu hayaller vasıtasıyla da çirkin olan dünyayı güzelleştirme en belirgin özellik olarak dikkat çekmektedir.