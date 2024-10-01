Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.597,91 %-0,70
        DOLAR 34,2046 %0,02
        EURO 37,8894 %-0,57
        GRAM ALTIN 2.915,83 %0,69
        FAİZ 41,22 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 34,64 %1,10
        BITCOIN 62.951,00 %-1,31
        GBP/TRY 45,5467 %-0,51
        EUR/USD 1,1068 %-0,60
        BRENT 71,23 %-0,66
        ÇEYREK ALTIN 4.766,84 %0,68
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Serpil Timuray "HERoes: 100” listesinde - İş-Yaşam Haberleri

        Serpil Timuray "HERoes: 100” listesinde

        Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı global "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serpil Timuray "HERoes: 100" listesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, YouTube tarafından desteklenen, uluslararası düzeyde kadınların iş hayatında temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4. sırada yer aldı. Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

        Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Ocak 2013'ten bu yana Vodafone Grup Dünya İcra Komitesi Üyesi olan ve Nisan 2024'ten bu yana Vodafone Grubu Global Yatırımlar CEO'su olan Serpil Timuray, aynı zamanda 11 yıldır Vodafone Grubu'nun Herkes İçin Dahiliyet Komitesi'ne liderlik ediyor.

        REKLAM

        Timuray bu komitede, Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerde işyerinde çeşitlilik ve dahiliyeti artırmaya yönelik programların ve toplumda kadınların desteklenmesine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini koordine ediyor. Timuray'ın 2017 yılında Vodafone Grubu'nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı "Connect" programı, kadınların mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Proje sayesinde bugüne kadar Afrika ve Türkiye'de 20 milyon kadının daha dijital teknolojilere erişimini sağladı.

        Timuray, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Timuray'ın liderliğinde geliştirilen ve 13 ülkede kullanıma sunulan Bright Sky mobil uygulaması, şiddete maruz kalan kadınların acil yardım çağrısı yapmasına yardımcı oluyor. Uygulama bugüne kadar yaklaşık 800 bin kez indirildi.

        Diğer yandan, Timuray'ın Eylül 2021'den bu yana Kurucu Başkanlığını yürüttüğü ChangeTheFace Birliği, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini, danışmanlık firmalarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, teknoloji sektöründe çeşitlilik ve eşitliğin sağlanması için birlikte çalışmasını teşvik ediyor. Birlik üyeleri, çeşitlilik ve dahiliyet alanındaki en iyi uygulamaları ve içgörüleri paylaşıyor, ortak inisiyatifler konusunda işbirliği yapıyor ve sektör genelinde değişimi sağlamak üzere tek ses olarak hareket ediyor. Timuray, bu çalışmalarıyla, Şubat 2022'de Mobil Dünya Kongresi'nde "Teknolojide Çeşitlilik Üstün Başarı Ödülü"ne layık görüldü. "ChangeTheFace" hareketi, Türkiye'de de "Ben Varım" mottosuyla uygulanıyor ve her alanda "Ben Varım" diyen kadınları desteklemek üzere çalışmalar yürütülüyor.

        Timuray, kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yapan Timuray, aynı zamanda Türkiye'nin farklı illerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentorluk yapıyor. Timuray, düzenli olarak katıldığı global etkinliklerde yaptığı konuşmalarla da çeşitlilik ve dahiliyet konusunun önemine dikkat çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular!
        Silahının çalındığını fark etti! Polisin evini soydular!
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Habertürk Anasayfa