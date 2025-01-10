Serkan Reçber: En başından beri aynı karakteri gösterdik!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü'nün CEO'su Serkan Reçber, HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin konuğu oldu ve özel açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa olarak bir farkındalık oluşturmak içerisindeydik. Gelirlerle giderler arasındaki fark birçok problemi kendi içerisinde yaratıyordu. Oradan (Ziraat Türkiye Kupası) gelecek para bizim ekonomimize bir katkı sağlamayacaktı ama biz farkındalık oluşturup bunun konuşulmasını ve sorgulanmasını istedik. Biz bir deplasmana gittiğimizde, maçı kazandığımızdaki paranın 2 katı bir ücretle karşı karşıyayız. Biz bunun konuşulması, sorgulanması ve değiştirilmesini gerektiğine inandığımız için böyle bir duruş sergiledik. Bu da amacına ulaştı. Kulüp olarak en başından beri durduğumuz yeri hiç değiştirmedik ve aynı karakteri gösterdik.

"BİZİM İÇİN ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLDU"

Bugün çıktığımız ve geldiğimiz noktada harika bir olgu oluşturduk. Sonuçtan bağımsız olarak akademiye, gençlere verdiğimiz değer ve oynadıkları oyun, yaptığımız işin doğru olduğunu gösterdi. Taraflı tarafsız herkesin takdir etmesi, verdiğimiz mesajın her yere ulaşması bakımından bir övünç kaynağı oldu.

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🎙️ Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber: "Kulüp olarak en başından beri durduğumuz yeri hiç değiştirmedik." pic.twitter.com/WwkVIzjnW4 — HT Spor (@HTSpor) January 10, 2025

"TÜRKİYE KUPASI HER ANLAMDA ÇOK KIYMETLİ OLMALI"

Türkiye Kupası çok değerli bir kupa. Avrupa'ya geçmek için belki de en kolay yollardan bir tanesi. Bunu her anlamda kıymetli hale dönüştürebilmek önemli. Biz herkesin sesi olmak için böyle hareket etmeyi tercih ettik. Bizim oradan elde edeceğimiz gelir, kulüp içerisinde çok bir şeyi değiştirmeyecek. Biz 5. turda gençlerimize inanıp oynattık, kaybetseydik gruplara kalamayacaktık. Fenerbahçe karşısında akademiyle çıkarak oluşturmak istediğimiz algıya, verdiğimiz mesaja fevkalade uydu.

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🎙️ Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber: "Biz herkesin sesi olmak için böyle hareket etmeyi tercih ettik." pic.twitter.com/lqsmmLOAV1 — HT Spor (@HTSpor) January 10, 2025

"MOURINHO'NUN İFADELERİ GENÇLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Fenerbahçe oynamaya çalıştı, gayret edip kazanmaya çalıştı. Jose Mourinho'nun maç sonrası ifadeleri önemliydi. Gençlerimiz için bu çok değerliydi, dünyanın en özel antrenörlerinden bir tanesinin onlar için övgü dolu sözlerde bulunması... Gelişim sadece fiziksel olmaz, zihinsel ve mental gelişim de önemli. Bu maçta çocuklarımızın aldığı deneyim ve edindiği tecrübe paha biçilemez. Buradan çok gelişip çok büyüdüler, çok öğretisi ve pozitif tarafı olan özel bir maçtı. Özel bir teknik adamdan tebrik aldılar. Mourinho kulüp ve futbolcular olarak çok iyi bir iş yaptığımızı, ikinci yarı takım savunması ve duruşun onu mutlu ettiğini, gençlere çok inandığını ve onların önünün açık olduğunu söyledi.

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🎙️ Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber: "José Mourinho'nun maç sonrası ifadeleri önemliydi. Gençlerin önünün çok açık olduğunu söyledi. Çocuklarımız dün akşam yaş olarak değil ama mental anlamda büyüdüler. Özel bir teknik adamdan tebrik aldılar." pic.twitter.com/1SsJDeJfZi — HT Spor (@HTSpor) January 10, 2025

"AKADEMİDE ANAYASAMIZ VAR, POZİTİF FUTBOL İSTİYORUZ"

Çok iyi bir tesisimiz var. Gençlerimizin gelişme ve çalışma durumları fevkalade durumda. Kasımpaşa olarak gayemiz sadece oyuncu yetiştirmek değil, teknik adam da yetiştirmek... Ülkemizde maalesef teknik adam yetişmiyor. Biz buna da çok dikkat ediyoruz. Genç, gelişebilir, bu işin okulunu okumuş ama alaylı kısmını da bilen bir sentezleme tekniğiyle çalışıyoruz. Futbol tek doğrusu olan bir şey değil. Futbol son derece basit ama son derece paylaştıkça gelişebileceğiniz bir şey. Ben değil, biz olmak lazım. Tüm kategorilerimizde 4-3-3 oynuyoruz. Biz temel felsefeyi oturtturduk, biz pozitif futbol istiyoruz. Bizim akademide anayasamız var, hiçbir yaş grubunda ilk yarı bitmeden oyuncu çıkartılamaz. Sakatlık haricinde o travmayı yaşatmıyoruz. Oyuncularımızdan zaman geçirmelerini ve yavaşlatmalarını istemiyoruz. Biz karakterli gençler yetiştiriyoruz.