Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Serkan Keskin, önceki akşam Arnavutköy'de aracıyla trafikte seyir halindeyken görüntülendi. Keskin, camını açarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, "Leyla ile Mecnun'un seti devam ediyor. Yoğun çalışıyoruz. Bunun yanı sıra tiyatro oyunlarımız var." dedi.

Ardından, "Arkadaşlar trafik sıkıştı. Sonra konuşuruz." ifadelerini kullanan Serkan Keskin, hızla oradan uzaklaştı.