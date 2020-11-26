Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Serhat Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir klinikten çıkan Teoman, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sağlık durumunu soran gazetecilere açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki oyuncu, diş tedavisi için kliniğe geldiğini söyledi.

Koronavirüs sonrası hayatın zorlaştığını ifade eden Serhat Teoman, "Çok şey yolunda değil. Maskelerle geziyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmıyorum" dedi.