Buğra Gülsoy ile Serhat Teoman bir arada - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Buğra Gülsoy, önceki gün meslektaşı Serhat Teoman ile birlikte Etiler'de buluştu. Gülsoy ve Teoman, kafede bir kadın arkadaşları ile sohbet ederken görüntülendi.

Kahve içerek keyifli vakit geçiren ikilinin, neşeli halleri objektiflere yansıdı.