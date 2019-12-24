"YILIN EN SEVDİĞİM GÜNLERİNDEN BİRİ"



Ünlü oyuncu, paylaşımına "Yılın en sevdiğim günlerinden biri Burak Yamantürk'ün doğum günü. Birlikte görüyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz, tartışıyoruz, beğeniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz, yaşıyoruz ve büyüyoruz. Seni çok seviyorum Burak! İyi ki doğmuşsun! Nice huzurlu senelere!" notunu düştü.