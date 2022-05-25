Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serhat Teoman, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Oyuncu, tek başına yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Teoman, sevgilisi Leyla Feray ile alakalı sorulara, "Yürüyüş yapıyorum, hızımı kesmeyin." yanıtını vermekle yetindi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden Serhat Teoman, hızla oradan ayrıldı.