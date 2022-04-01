"Görüştüğüm birkaç proje var"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Leyla Feray-Serhat Teoman çifti, önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarına poz verdikten sonra ayaküstü sohbet eden ikiliden Feray, "Dizi gayet güzel gidiyor, diziye adapte oldum. Bana gelen tepkiler de çok güzel." şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞTÜĞÜM BİRKAÇ PROJE VAR"

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Oğlum'da 'Sedat' karakterine hayat veren Teoman ise, "Görüştüğüm birkaç proje var. Bunun dışında bir şey yapmıyorum." dedi.

Ardından çift, arabalarının gelmesi ile evlerinin yolunu tuttu.