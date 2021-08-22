Kahve molası

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Serhat Teoman, geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Ardından bir mekana giren Teoman, tek başına kahve içerek yorgunluğunu attı.

Ayrıca saçlarını uzattığı görülen 38 yaşındaki oyuncunun yeni tarzı dikkatlerden kaçmadı.