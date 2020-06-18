Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile buluşup, yemek yiyen Yalçın'ın maske takmayarak koronavirüse karşı önlem almadığı görüldü.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Yalçın, son model aracına binerek uzaklaştı.