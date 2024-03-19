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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, Tokyo gezisinde

        Serenay Sarıkaya, Tokyo gezisinde

        Serenay Sarıkaya, Seul'den sonra rotasını Tokyo'ya çevirdi. Sarıkaya, gece - gündüz demeden gezdiği Tokyo'dan sevgilerini gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:46
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          Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'nin final yapmasından sonra yorgunluğunu Uzak Doğu'da atıyor.

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          Serenay Sarıkaya için Seul'den sonra rotasını Tokyo'ya çevirdi.

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          31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Seul'den sonra Tokyo'nun da altını üstüne getirdi.

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          Serenay Sarıkaya gündüz için; beyaz bir tişört, kot bir pantolun ve dökümlü bir mont tercih etti.

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          Gece için ise; fermuarlı kapüşon, siyah ispanyol paça ve güneş gözlük tercihlerinde bulundu.

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