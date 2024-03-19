Serenay Sarıkaya, Tokyo gezisinde
Serenay Sarıkaya, Seul'den sonra rotasını Tokyo'ya çevirdi. Sarıkaya, gece - gündüz demeden gezdiği Tokyo'dan sevgilerini gönderdi
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'nin final yapmasından sonra yorgunluğunu Uzak Doğu'da atıyor.
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Serenay Sarıkaya için Seul'den sonra rotasını Tokyo'ya çevirdi.
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31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Seul'den sonra Tokyo'nun da altını üstüne getirdi.
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Serenay Sarıkaya gündüz için; beyaz bir tişört, kot bir pantolun ve dökümlü bir mont tercih etti.
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Gece için ise; fermuarlı kapüşon, siyah ispanyol paça ve güneş gözlük tercihlerinde bulundu.
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