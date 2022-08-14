"İLİŞKİLERİMDE DUYGUSALIM"

Öte yandan daha önce kalbinin boş olduğunu ifade eden oyuncu, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim." demişti.