Seren Serengil hastaneye kaldırıldı

"GÖRÜN, ÖZENMEYİN İSTEDİM"

Seren Serengil, "Yemek yediğim anda sofrada 10 dakika duramıyorum. Dünya başıma yıkılıyor, midem bulanıyor, istifra ediyorum, tuvaletten çıkamıyorum. Hayat kalitemiz bitti. En son tatilde çarpıntı, fenalık, nefes alamama şikayetiyle İstanbul'a geldim. Şimdi mideme, alt mideme bakacaklar. Bu süreci kaç yıldır çekiyorum. Ben hiçbir zaman obez değildim ve bu ameliyatı yaptırmak istemem de. Bana bu kadar agresif bir ameliyat yapılmamalıydı. Üstelik bağırsak 4 metre eksik. Yediğim an normal sindirim olmadığından fenalık hissi oluyor. Kısacası sevgili hanımlar; diyorsunuz ya 'Çok zayıfsın'. Bu kadar kilo alabiliyorum. Bağırsaklarda doğru dürüst emilim yok. Organlar beslenemiyor, ben de öyle… Aman, sakın bağırsaklarınıza dokunmayın… Özenmeyin, ben hâlâ çekiyorum ve arıza kalıyor... Balık etli olmak çok daha güzel. Sakin yaptırmayın. Sadece çektiğim süreci görün, özenmeyin istedim. Kaç yıldır böyleyim biliyorsunuz, sevgiler" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram