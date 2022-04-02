Seren Serengil'e annesinden isyan!

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil ile annesi Nevin Serengil arasındaki sular durulmuyor. Bir süredir küs oldukları bilinen ikiliden Nevin Serengil, göndermeli bir paylaşımda bulundu.
"EVLATLA İMTİHAN EDİLMEK EN ZORU"
Daha önce, "Seren, beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü." diyerek sağlık sorunları yaşayan kızına isyan eden anne Serengil, şu ifadeleri paylaştı:
Kimi varlıkla imtihan edilir, kimi yoklukla... Kimi hastalıkla imtihan edilir, kimi sağlıkla... Ama evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin.
"ANNEMİ İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM"
Öte yandan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, "Yaza sağ çıkamayabilirim." diyen ve 'Dumping Sendromu' nedeniyle riskli bir ameliyat geçiren Seren Serengil, annesi hakkında çıkan haberlere açıklık getirmişti.
Nevin Teoman, kızının uzun zamandır küs olduğu ve dava açarak aldırdığı tedbir kararına uymaması sonucu Serengil'in hapishaneye girmesine neden olan Gülben Ergen’in albüm fotoğrafını beğenmişti.
İddiaya göre; Bunu gören Serengil, annesini sosyal medyadan silip, engellemişti. Çıkan haberlerden sonra Serengil, suskunluğunu bozmuştu.
Serengil, şunları söylemişti:
Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar, sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini... Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var.' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor.
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