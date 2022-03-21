"KIYAFETLERİNİ DEĞİL, HAREKETLERİNİ ELEŞTİRİYORUZ"

Tercih ettiği iddialı sahne kıyafeti ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren ünlü isim, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen’i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil, yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor." açıklamasında bulundu.