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Seren Serengil: Artık evlilik düşünmüyorum

Daha önce 4 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan Seren Serengil, muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt verdi. Serengil, "Ben artık imzamı kağıda değil, kalbime atıyorum. O süreçler beni çok yıprattı. Artık evlilik düşünmüyorum" dedi

21.03.2022 - 11:07 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seren Serengil (50) ve Serdar Ortaç (52), önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

    Ortaç'ın ardından gecenin ikinci bölümünde dinleyicisiyle buluşan Serengil, Hakan Akkaya ve Heidi Klum’un modacısı Yasmin Erbaş imzalı elbiselerle adeta göz kamaştırdı.

  • "DAHA BÜYÜK BİR MUTLULUK HAYAL EDEMİYORUM"

    Sahne öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Seren Serengil, "17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam yoğun kar yağışına rağmen mekan tıklım tıklım ve beni çok sevindiriyor. Salon Birleşmiş Milletler gibi! Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var... Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an..." dedi.

  • "KIYAFETLERİNİ DEĞİL, HAREKETLERİNİ ELEŞTİRİYORUZ"

    Tercih ettiği iddialı sahne kıyafeti ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren ünlü isim, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen’i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil, yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor." açıklamasında bulundu.

  • "ARTIK EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM"

    Serengil, son olarak yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki sorulara ise, "Ben artık imzamı kağıda değil, kalbime atıyorum. O süreçler beni çok yıprattı. Artık evlilik düşünmüyorum." diyerek, yanıt verdi.

  • 4 KEZ EVLENDİ

    Seren Serengil, 2000'de Ozan Kaçmaz ile dünyaevine girmiş, çiftin beraberliği 2 yıl sürmüştü.

    Ünlü sunucu, 2002-2005 yılları arasında Cengiz İmren ile evli kalmıştı.

    Serengil, 2006'da Musa Aytun ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2010'da yolllarını ayırmıştı.

    Seren Serengil, son olarak 2018 yılında Yaşar İpek ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020'de evliliklerini sonlandırmıştı.

    4 kez nikah masasına oturan Serengil, şimdilerde Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyor.

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