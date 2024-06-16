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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Serdar Saatçı, Milli Takım kampından ayrıldı - Futbol Haberleri

        Serdar Saatçı, Milli Takım kampından ayrıldı

        A Milli Takım' ın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere, Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dahil edilen Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:50
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        Milli Takım kampından ayrıldı
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın çalışmalarına katılmak için Almanya'da bulunan Serdar Saatçı kamptan ayrıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dahil edilen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı." ifadeleri yer aldı.

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