Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında? Serdar Ortaç’ın hayatı ve biyografisi

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Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç son dönemlerde hastalığı ve sosyal medyadaki paylaşımları ile dikkat çekerken, kim olduğu hakkında yapılan araştırmalar da artıyor. İşte, Serdar Ortaç Kimdir, Kaç Yaşında? Sorularının cevapları.

Serdar Ortaç Kimdir?

Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin en popüler ve üretken isimlerinden biridir. 20 yılı aşkın süredir müzik piyasasında olan Ortaç, şarkıları, albümleri ve sahne performanslarıyla milyonlarca hayrana ulaşmıştır. Ortaç, müzik hayatına 1990'ların başında başladı. İlk albümü "Aşk İçin" 1994 yılında piyasaya çıktı ve büyük bir başarı elde etti. "Karabiberim" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ortaç, bu albümden sonra "Gamzelim", "Yaz Yaz Yaz", "Asrın Hatası", "Gülümse", ve "Kara Kutu" gibi birçok hit albüme imza attı.

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Serdar Ortaç Kaç Yaşında?

16 Şubat 1970'te doğmuştur. 54 yaşındadır.

Serdar Ortaç Nereli?

Serdar Ortaç İstanbul doğumludur.

Serdar Ortaç Özel Yaşamı

Serdar Ortaç, iki kez evlenmiştir. 2008 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Çift 2019 yılında boşanmıştır. Boşanma davası uzun süre gündemde kalmış ve nafaka miktarı tartışma konusu olmuştur.

Kariyeri

Serdar Ortaç, 1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına adım attı.

İkinci albümü olan "Yaz Yağmuru"nu 1996 yılında çıkaran Serdar Ortaç, bu albümü tamamen İspanyolca olarak seslendirerek Meksika'da bir albüm yayınladı. Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika'da büyük ilgi gördü ve radyolarda sıkça çalındı. Türkiye'de de aynı albümü, İspanyolca bir single olarak piyasaya sürdü.

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Üçüncü albümü "Gecelerin Adamı" 1998'de, dördüncü albümü "Bilsem ki" 2000 yılında, beşinci albümü "Okyanus" ise 2002 yılında yayımlandı. Altıncı albümü "Beni Unut/Çakra" ise 2004 yılında müzikseverlerle buluştu.

Serdar Ortaç'ın müzik kariyerindeki önemli dönemeçlerden biri, 2001 yılında Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah" adlı şarkısının yılın en sevilen şarkısı olmasıydı. Bu bestesiyle "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü kazandı.

2005 yılında Serdar Ortaç, "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı ilk kitabını yayımladı. Aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde "En Çok Albüm Satan Sanatçı" ve "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde ödüller aldı.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kaçmak için hile yaptığı gerekçesiyle on yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı. Ünlü sanatçı, romantik ilişkileri ve geniş aşk geçmişiyle de tanınır. Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle ilişkisi olduğu bilinmektedir. Müzik kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Serdar Ortaç, pop müzik alanındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettirmiştir.

Ödüller:

13 Kral Müzik Ödülü

8 Altın Kelebek Ödülü

4 Altın Portakal Ödülü

2 MTV Avrupa Müzik Ödülü

2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanı

Serdar Ortaç'ın Bazı Hit Şarkıları:

Karabiberim

Gamzelim

Yaz Yaz Yaz

Asrın Hatası

Gülümse

Çakmak Çakmak

Kara Kutu

Gitme

Gitme Seviyorum De

Gamzelim

Asrın Hatası

Kandırdım

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Nara

İşte Ben

Gamzelim (Remix)

Beni Nereden Tanıdın?