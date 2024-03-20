Melike Şahin kimdir, kaç yaşında? Melike Şahin’in hayatı ve biyografisi

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6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile sessiz sedasız evlenerek magazin gündemine oturan Melike Şahin, şarkılarıyla da müzikseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Peki, Melike Şahin kimdir, kaç yaşında?

Melike Şahin Kimdir?

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Melike Şahin, müzik tutkusunu genç yaşlarda keşfetti. Okul yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi'nde ünlü müzik adamı Timur Selçuk'tan şan dersleri aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ise müzik kariyerine odaklandı. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden sosyoloji alanında mezun olan Şahin, müziğe olan tutkusunu Baba Zula ile vokalist olarak birleştirdi. Uzun bir süre Baba Zula ile çalıştıktan sonra kendi müzik projelerine yoğunlaşmaya karar verdi. "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adını taşıyan projesiyle arabesk temalı repertuvarıyla Beyoğlu'ndaki Kanto meyhanesinde sahne aldı. Bu proje ile müzikseverlerle buluşan Şahin, kariyerine farklı ve yenilikçi bir soluk getirmeye devam ediyor.

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Melike Şahin Kaç Yaşında?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989'da doğdu. Başarılı sanatçı Melike Şahin 34 yaşındadır.

Melike Şahin Nereli?

Melike Şahin’in Sivas Divriğli olduğu bilinmektedir.

Melike Şahin Özel Yaşamı

Melike Şahin özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden sanatçılar arasında yer alır. Şahin’in ilişkileri ve aile yaşamı da merak konusu iken geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde evlenen Şahin’in 6 yıllık ilişkisi olduğu da bu şekilde öğrenildi. Melike Şahin kendinden 10 yaş büyük sevgilisi Sarp Arpalık ile yakın arkadaşlarının olduğu sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Melike Şahin’in eşi Sedat Arpalık ile ilgili çok fazla bilgi bulunmasa da ikilinin birlikte çalıştığı bilinmektedir.

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Melike Şahin’in özel yaşamı magazin gündemine konu olmasa da özel bir ödül töreninde yaptığı açıklamalar ile tepki çekmişti. Elle Style Awards töreninde konuşan Şahin, ödül aldığı sahnede siyasi mesajlar vererek LGBT savunuculuğu yaptı. Şarkıcı, “Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum, bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar, incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz. Bunun bilincindeyim ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum."

Melike Şahin Kariyeri

Ünlü şarkıcı, 2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl, Cannes Film Festivali'nde düzenlenen etkinlik öncesi verdiği konserle de adından söz ettirdi.

2017'de müzik kariyerine solo çalışmalarla adım atan sanatçı, ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile hayranlarının karşısına çıktı. 2018 ve 2019 yıllarında ise birçok konser vererek sahne performansını sergiledi. Ayrıca Diva Bebe Show adlı canlı şov programıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Şubat 2021'de ilk solo albümü Merhem'i yayımlayan sanatçı, pandemi koşulları nedeniyle konser veremese de çevrimiçi platformlarda hayranlarıyla buluştu. Albümün ilk teklisi olan "Uykumun Boynunu Bükme", Ocak 2021'de müzikseverlerle buluştu. Albümün yayımlanmasının ardından Haziran 2021'de Zorlu PSM'nin çevrimiçi platformunda gerçekleştirdiği resmi konserle de beğeni topladı.

Başarıları

2014 - Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı

2015 - Kral Müzik Ödülleri - En İyi Kadın Pop Sanatçısı (Aday)

2017 - Türkiye Müzik Ödülleri - En İyi Alternatif Müzik Albümü ("Merhem")

2018 - Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Pop Sanatçı (Aday)

2022 - Türkiye Müzik Ödülleri - En İyi Fantezi Müzik Albümü ("Diva Yorgun")

2023 - Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Pop Sanatçı (Aday)

2014 yılında "Yarım Kalan Şarkı" adlı şarkısıyla Spotify'da 100 milyon dinlenme sayısına ulaşan ilk Türk kadın sanatçı oldu.

2017 yılında "Merhem" albümüyle Türkiye'de en çok satan albümler arasında yer aldı.

2022 yılında "Diva Yorgun" albümüyle 100.000'den fazla satış rakamına ulaşarak altın plak kazandı.

Şarkıları birçok film ve dizide yer aldı.

Türkiye'nin en prestijli konser ve festivallerinde sahne aldı.