İrem Derici kimdir, kaç yaşında? İrem Derici'nin hayatı ve biyografisi

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2014 yılında "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan İrem Derici'nin özel hayatı hakkında bilinmeyenler yazımızda. Peki, İrem Derici kimdir? Kaç kişiyle evlendi ve çocuğu var mı? İrem Derici'nin ilk eşi kimdir? İşte, İrem Derici hakkında merak edilen detaylar...

İrem Derici Kimdir?

21 Mart 1987'de Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya gelen İrem Derici, müzik kariyerine dört yaşında org çalarak başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü lise eğitimiyle birlikte tamamlayan sanatçı, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünden mezun oldu ve pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam etti. Bu süreçte üç yıl boyunca bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı ve aynı dönemde Monopop grubuyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sahne aldı.

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İrem Derici Kaç Yaşında?

İrem Derici, 21 Mart 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Derici şu anda 37 yaşındadır.

İrem Derici Nereli?

İrem Derici Sinop- Boyabatlıdır.

İrem Derici Özel Hayatı

2014 yılında, radyo programcısı Rıza Esendemir ile nikah masasına oturan İrem Derici, görkemli bir düğünle evlenmişti. Maldivler'de gerçekleşen düğünleriyle dikkat çeken çift, büyük bir aşkla evlendiği düşünülüyordu. Ancak ne yazık ki, kısa bir süre sonra bu evlilik sona erdi ve çift boşandı. İrem Derici’nin adı ilerleyen zamanlarda farklı kişilerle de anıldı. Bu isimlerden biri Selami Şahin’ın oğlu Lider Şahindi. İrem Derici’nin Lider Şahin ile olan ilişkisi uzun süre magazin basınını meşgul etse de ikilinin ilişkisi uzun sürmedi.

Ardından Cem Belevi ile illişki yaşayan İrem Derici bu ilişkisini de olaylı bitirerek magazin basınında geniş yer aldı. Derici bu ilişkisinden sonra Survivor Yarışmacısı olan Atakan Işıktutan ile ilişki yaşadı. İkili birbirlerine zaman ayıramadıkları açıklamasıyla ilişkisine son vermişti. İrem Derici şu anda Gökhan Fırat’la ilişkisine devam ediyor.

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İrem Derici Kariyeri

Müzik kariyerine 2012 yılında "Bensiz Yapamazsın" single'ıyla adım atan İrem Derici, Mayıs 2013'te "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı" ve Eylül 2013'te "İki" adlı maxi single'ı piyasaya sürdü. Bu dönemde "Sevgi Olsun Taştan Olsun" ve "Zorun Ne Sevgilim" gibi şarkılarıyla dikkat çekti. 2014'te ise "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı büyük bir başarı elde etti ve YouTube'da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Aynı yıl "Üç" adlı ikinci maxi single'ını yayımlayan Derici, "Bir miyiz?" ve "Nabza Göre Şerbet" gibi parçalarla listelerde yer aldı.

2016'da ilk stüdyo albümü olan "Dantel"i piyasaya süren İrem Derici, albümün çıkış şarkısı olan aynı adı taşıyan parça ile büyük bir başarı elde etti. Albümdeki diğer şarkılar arasında "Evlenmene Bak", "Dur Yavaş" ve "Bana Hiçbir Şey Olmaz" gibi hitler yer aldı.

2016'da Rising Star Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan İrem Derici, 2017'de Mustafa Ceceli'nin "Kıymetlim" ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" şarkılarında düet yaparak adından söz ettirdi. 2018'de "Sabıka Kaydı" isimli albümüyle müzik sahnesine iddialı bir dönüş yaptı ve "Ben Tek Siz Hepiniz" gibi şarkılarla listeleri salladı. 2019'da ise hayranlarının karşısına "Meftun" ve "Mest Of" gibi tekli ve albüm çalışmalarıyla çıktı.

Ödülleri:

Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist

İMK Sosyal Medya Ödülleri - En Sosyal Kadın Şarkıcı

Türkiye Gençlik Ödülleri - En İyi Kadın Sanatçı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist

Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - En İyi Şarkı Ben Sana Vurgunum

Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı

Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı

Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı

2013, 2014, 2016, 2018 ve 2023 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist" kategorisinde aday gösterilmiştir.

2014, 2015, 2016, 2017 ve 2020 yıllarında Kral Müzik Ödülleri'nde "En İyi Kadın Pop Sanatçı" kategorisinde aday gösterilmiştir.

2020 yılında Spotify'da en çok dinlenen Türk kadın sanatçı olmuştur.

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