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        Haberler Yaşam Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici’nin hayatı ve biyografisi

        Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici’nin hayatı ve biyografisi

        Sibel Can ve Hakan Altun'la sunuculuğunu üstlendiği 'Sarkılar Seni Söyler' programı ile gündemde olmaya devam eden Hüsnü Şenlendirici'nin kanser hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamasının ardından sevenleri ünlü klarnetçinin hayatı hakkında merak edilenleri araştırmaya devam ediyor. Peki, Hüsnü Şenlendirici kimdir, nereli, kaç yaşında ve kanser türü ne?

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 20.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:53
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        Hüsnü Şenlendirici kimdir?
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        2023 yılında açıkladığı hastalığı nedeniyle hayatı merak konusu olan Hüsnü Şenlendirici’nin hakkında merak edilenler yazımızda

        Hüsnü Şenlendirici Kimdir?

        Hüsnü Şenlendirici, Türk klarnet virtüözü ve müzisyenidir. Müziğe olan yeteneği küçük yaşlarda fark edildi ve babası Ergün Şenlendirici'den klarnet dersleri almaya başladı. Hüsnü Şenlendirici, aynı zamanda Neyzen Tevfik’in torunudur. Genç yaşta müzik kariyerine adım atan Şenlendirici, Türk müziğinin yanı sıra caz, tango ve dünya müziği gibi farklı türlerde de eserler vermiştir. Özellikle klarnet performanslarıyla tanınan sanatçı, Türk halk müziği ve geleneksel Türk müziği repertuarını modernize ederek geniş kitlelere ulaşmıştır. Hüsnü Şenlendirici'nin müzik kariyerinde birçok albümü bulunmaktadır ve çeşitli projelerde yer almıştır. Albümlerinden bazıları şunlardır: "İstanbul Twilight", "Cig", "Bergama Gaydası", "Caravanserai", "The Joy of Clarinet", "Deli Kızın Türküsü" ve "Yani". Şenlendirici'nin müzik kariyerinin yanı sıra "Şarkılar Seni Söyler" programının sunucularından biri olarak da televizyon dünyasında tanınmaktadır.

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        Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını duyurarak sevenlerini üzmüştür. Ancak, kanser türü ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. Şenlendirici'nin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.

        Hüsnü Şenlendirici Kaç Yaşında?

        Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Şenlendirici, 12 Aralık 1976'da doğdu. 48 yaşındadır. Hüsnü Şenlendirici nerelidir sorusunun cevabı da merak edilmektedir. Hüsnü Şenlendirici İstanbul Doğumludur.

        Hüsnü Şenlendirici Kariyeri

        Hüsnü Şenlendirici, 12 Aralık 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk klarnet virtüözü ve müzisyenidir. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başlamış ve küçük yaşlardan itibaren klarnet çalmaya başlamıştır. Babası Ergün Şenlendirici'den klarnet dersleri almış ve kısa sürede yeteneği fark edilmiştir. Kariyerine ilk adımını atan Şenlendirici, Türk müziği ve geleneksel ezgilerle yetişmiş olsa da, zamanla farklı müzik türlerine de ilgi duymaya başlamıştır. Özellikle caz, tango ve dünya müziği gibi farklı türlerde eserler vermiş ve geniş bir dinleyici kitlesi edinmiştir.

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        Hüsnü Şenlendirici, Türk müziğine getirdiği modern dokunuşlarla ve kendine özgü klarnet performansıyla tanınmıştır. Türk halk müziği ve geleneksel Türk müziği repertuarını çağdaş bir yaklaşımla yeniden yorumlayarak önemli bir iz bırakmıştır.

        Yer aldığı proje ve albümler

        İstanbul Twilight: Şenlendirici'nin kariyerinde önemli bir dönemeç olan albümüdür.

        Cig: Türk müziğinin geleneksel ezgilerini modern bir yaklaşımla harmanlayan albümdür.

        Bergama Gaydası: Bergama'nın zengin kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan bir proje albümüdür.

        Caravanserai: Farklı kültürlerin buluşma noktası olan kervansarayların atmosferinden esinlenerek oluşturulmuş bir albümdür.

        The Joy of Clarinet: Klarnetin neşesi ve güzelliğini yansıtan bir albümdür.

        Deli Kızın Türküsü: Türk halk müziğinin sevilen şarkılarını klarnetle yeniden yorumladığı bir proje albümüdür.

        Yani: Şenlendirici'nin en son yayımladığı albümlerden biridir.

        Ödülleri

        • 2004 - Altın Kelebek Ödülü (En İyi Enstrümantal Müzik Sanatçısı)
        • 2005 - Kral Müzik Ödülleri (En İyi Enstrümantal Müzik Albümü)
        • 2006 - Kral Müzik Ödülleri (En İyi Enstrümantal Müzik Sanatçısı)
        • 2007 - Altın Kelebek Ödülü (En İyi Enstrümantal Müzik Sanatçısı)
        • 2013 - Yılın Sanatçısı Ödülü (Siyaset Dergisi)
        • 2014 - 13. Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Müziği Ödülü
        • 2015 - 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yılın En Başarılı Sahne Müziği
        • 2018 - 10. Türkiye Müzik Ödülleri (En İyi Enstrümantal Müzik Albümü)
        • 2020 - 12. Türkiye Müzik Ödülleri (En İyi Enstrümantal Müzik Sanatçısı)
        • 2000 - BBC Radio 3 World Music Awards (Avrupa'nın En İyi Yeni Sanatçısı)
        • 2003 - BBC Radio 3 World Music Awards (En İyi Enstrümantal Müzik Albümü)
        • 2004 - WOMEX (World of Music, Expo & Conference) En İyi Yeni Sanatçı Ödülü
        • 2006 - Prix Gus Viseur (Belçika)
        • 2010 - Grand Prix International de Disque (Fransa)
        • 2005 yılında UNESCO tarafından "Barış Sanatçısı" seçilmiştir.
        • 2009 yılında "Fransız Cumhuriyeti Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" ünvanı almıştır.
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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