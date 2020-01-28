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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te bulunan bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, Elazığ ve Malatya depremi ile ilgili konuştu.

"BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Ortaç, "Türkiye deprem bölgesi. Yaşadığımız yer bunlara gebe. Büyük geçmiş olsun. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Elazığ ve Malatya'ya büyük geçmiş olsun. Ben de elimden ne gelirse, ne varsa yaparım. Nereye isterlerse de giderim. Dualarımız onlarla. Büyük geçmiş olsun" dedi.