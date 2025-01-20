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        Haberler Magazin Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı

        Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekânda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, biten evliliği hakkında ilginç açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 13:08 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:20
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          Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan 2014'te evlenip 2019'da boşandı. Sık sık eski eşi hakkında konuşan Ortaç, biten evliliği ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

        • 2

          Maslak'ta bir mekânda sahne alan Ortaç, "Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur karılarınızı öpün! Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Şarkıcı ayrıca, sağlık sorunlarından da bahsederek; "Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara" dedi.

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