Serdar Ortaç, bir konserinde kendisini dinlemeye gelen sevgilisi Seçil Gür ve annesi için "Gelin kaynana yan yana" ifadesini kullanmıştı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gazetecilerin bu sözlerini hatırlatması üzerine Ortaç, "Annem Seçil'i çok sever. Onun için ben de öyle dedim. Evlilikten yeni çıktım onun için şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç