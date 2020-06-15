"O BENİM EBEDİ ARKADAŞIM"

50 yaşındaki Serdar Ortaç, konuyla ilgili şunları söyledi:

Seçil benim ebedi arkadaşım. Olmadı işte, nasip etmedi. Yoksa ilişkimiz çok güzeldi. Keşke yürüseydi ama olmadı. 'Bir daha Seçil ile olur mu?' diye sorarsanız işte olay burada. Bu soruyla olmaz, kendini durduramaz insan.