Trabzonspor'un yenildiği hafta yarışta yeniden tutunma maçında zor bir deplasmandaydı Fenerbahçe. Gaziantep evinde iyi oynayan bir takımdı ve geleneksel olarak bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış hocaların Fener'e karşı daha motive olması gereği Erol Bulut'un takımını daha da konsantre edecekti. Vitor Hoca, bu kez ideal kanatları Ferdi ve Osayi ile 5'Lİ DEĞİL 3'LÜ İLE SAHADAYDI. Kenarlarda Novak ve Nazım oynadığında 5'li oluyorlar ve hücumda hiç çoğalamıyorlar. Rize maçından sonra söylediğimiz gibi, Pereira önceliği savunmaya verme mantığı ile 3 stoperinin önüne 2 de kesici koydu. O kesicilerden biri Gustavo 3. pas hatasında topu kaptırdı ve Joao, Berke'nin de tecrübesizliğinden müthiş bir gol attı. Bu golden sonra Antep kalesinin önüne çekildi. Dönenlerin hepsini Fenerbahçe toplamaya başladı. Tamamen baskı kurdular. Osayi'nin güzel pasında Mesut şık bir gol attı. Sonrası tamamen üretime dönüşmeyen Fenerbahçe hakimiyeti...

2. devreye de iyi başlayan misafir ekipti ama Gustavo yine berbat bir hata ile pozisyon ürettirdi, Kim'i sarı kartlık yaptı. O frikik sonrasi penaltı geldi. Aslen Gustavo olmasa kaleye şutu olmayan Antep, Gustavo sayesinde ikinci golü de bularak öne geçti. 2-1'den sonra Fener durdu. Oyuna akıl koyacak İrfan ile enerji verecek Mert Hakan olmayınca "Beyler sakin, devam edelim" diyebilecek kimsenin olmadığı da ortaya çıktı. Kim'in hatasından Antep 3'ü buluyordu. Berke'nin kurtarışından 2 dakika sonra 8 numara pozisyonu ile oyuna dahil olan Zajc eşitliği getirdi.

Oyunun ivmesi yine Fener'in lehine dönmüşken bu kez de Kim, geldiğinden beri yaptığı en büyük hatayla golü yedirdi. 3-2'den sonrası Rus Ruleti idi. Ya beraberlik gelecek ya fark açılacaktı. Serdar Dursun, kale ağzından beraberlik golünü kaçırınca son gaz da bitti.

Son 10 dakikada Vitor Hoca, 4-4-2'ye döndü ama artık şuursuz bir takım vardı sahada. Crespo ve Osayi'nin emeklerine yazık oldu.

Sonuçta "Trabzon kaybetti. Sene sanki 2010-11.. Geliyoruz.." diyen Fenerbahçeliler için yine hayal kırıklığı oluştu. O sezonun dinamikleri farklıydı. Bambaşka bir takımdı o zamanki. Beşiktaş müsabakası karar maçı olur. Bilic mi gelir Vitor ile sene sonu görülür mü karar o maçtan sonra netleşir herhalde.

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