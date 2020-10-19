Lig başladı G.Saray, Gaziantep maçında çok iyi bir futbol oynayarak 3 puanla sezona başladı. Ertesi hafta Başakşehir'i yine gayet tok bir oyunla yenerek 3 puan aldılar. Bu 2 maçta Terim; 4-1-4-1 dizilişi ile Omar-Saracchi ve Taylanlı bir 3 tempolu oyuncunun önüne Arda-Emre Kılınç-Belhanda ve Feghouli'den oluşan pas ekibini koymuştu. Bu 4'lü; lig standartlarının üstünde hızlı top çevirerek oyun olarak övgüleri topladılar.
Sonra Hajduk Split maçı geldi ve Hajduk'un hocası G.Saray'ın bu hız silahına karşı bir önlem geliştirdi. Öndeki 4'lü pas ekibine pas geçmemesi için arkadaki tempolular ile bağlantısını kesti. Hajduk 1 pozisyona girdi atamadı; G.Saray kalitesi ile maçı kazandı. Ardından Erol Bulut; bu zaafı değerlendirdi ve Ozan Tufan'ı yeniden Türk futboluna kazandıran taktikle ön alan presine dahil etti ve G.Saray'a hızlanma fırsatı vermedi. Gerrard, İskoçya'da hem engelledi hem de basit bir çizilmiş hücum planı ile golü buldu. G.Saray elendi. Hoca çözülmüş planına bir B Planı ekleyemediği gibi bahaneyi "Satış yapamama" işinde buldu. Dönüldü, Kasımpaşa maçı, son 10 dakika hariç kötü bir futbol oynanarak kaybedildi. Üstelik hakem Çakır'a rağmen. Hoca maç bitmeden sahadan çıkarak yine gündem değiştirmeye çalıştı. 2 haftalık milli arada PR çalışması niteliğinde beIN Sports röportaj zinciri ile gündem yeniden lehe dönüldü.
Milli aradan sonra Alanya maçından evvel herkes "Hoca bu arayı değerlendirmiştir. Bir plan bulmuştur" diye bekliyordu. Lakin bariz kötü gününde olan; milli aradan önceki maçlarında daha kötü oynayan Alanya'ya karşı G.Saray bu kez 4-2-3-1 ile sahadaydı. Etebo atıldı. Babel'in golü el nedeniyle iptal edildi. Çağdaş Atan'ın değişiklikleri ile iyice gerileyen Alanya'ya son saniye golüyle kaybedilen bir maç daha oldu. Terim bu kez işini yapan VAR hakemine salladı. Etebo'yu eleştirdi. Fatih Terim; Hajduk maçında başlayan; F.Bahçe maçı ile barizleşen, Rangers-Kasımpaşa-Alanya maçlarında net gözüken duruma yanıt vermeden bir süre daha gündem değiştirebilir. Ama aslen şu sorulara yanıt vermelidir:
• "O sezon başındaki hız oyununa ne oldu?"
• Her ama her puan kaybedilen maçtan sonra gündem değiştirmeye çalışmak yerine sorunun ne olduğunu anlatacak mısınız?
• A planınız olan o etkili hızlı pas oyununuz çözüldü ise B planınız nedir?
Gerisi laf-ı güzaftır.
☆☆
Alanya iyi oynamadan kazandı. Değişiklikler ile gerilediler ve bir ara maçın momentumunu kaybettiler. Yine de son saniye golüyle kazandılar. İyi kadroları var. Tebrik ediyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!