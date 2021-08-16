Ligin ilk maçları, Anadolu deplasmanlarında genelde zor başlar. Galatasaray yenilenmeye çalışan bir takım. 2 beki, orta göbek yapısı ve hatta 11'e yerleşen Kerem ile yeni bir takımdı. Fatih Hoca, kendisi söylediği için biliyorum 4-2-3-1'i sevmez. Ancak Gedson tipi bir oyuncu olmadığından mecburen 4-2-3-1'e döndü. Savunma 4'lüsünün önüne iki tane 6 numara Berkan ve Taylan vardı. Önlerinde Cicaldau, solunda Kerem sağında Feghouli en önde de formda Diagne vardı. Giresunspor ise inanılmaz zayıf bir kadroyla sahadaydı. Süper Lig seviyesinde asla olmayan sol bek, sağ açık, sol stoper ve orta alan oyuncuları ile Giresun sadece hırsı ve isteğiyle duruyordu sahada. Taylan bir farklılık yarattı savunma arkasına bir top attı ve kaliteli 2 ayak Feghouli ve Diagne golü attı.

Sonrası tamamen Galatasaray. Daha doğrusu Hüsamettin Tut. 2 tane penaltı yaptırdı ki ikisi de doğruydu ve atılması da Giresun adına iyi oldu. Şimdi 2. yarıya başlayan bir takım adına olması gereken tüm olumlu şartlar elindeydi Galatasaray'ın. Rakip 10 kişi ve 2-0 öndesiniz. Sonra düşük viteste idman yaparlarken anlamadığımız bir şekilde Marcao, Kerem'e vurdu. Atılması doğruydu. Sonrası yine Giresun'un bir iki zayıf hücum girişimi.

Galatasaray son derece rahat bir 3 puan aldı. Ama bu müsabaka G.Saray adına bir sınav olarak değerlendirilemez. Rakip çok zayıftı. Yine de Diagne'nin performansına ve formuna, Taylan'ın 8 numaralığa soyunma gayretine, Van Aanholt'un gol arayışlarına, Boey'in atletizmine çok olumlu bakmak lazım. Cicaldau için bir kaç maç bekleyelim.

Giresun bu kadro ile küme düşer. En az 5 direkt ilk 11 takviyesi şart.

İSTİKLAL MARŞI OKUSUNLAR!

Hüsamettin Tut, futbolcu olduğu iddiasında.. Olumlu pası yok. Pas atamıyor. Ofsaytı bozuyor, 2 penaltı yaptırıyor. Yani savunma ile de ilgisi yok. Ama İstiklal Marşı okuyabiliyor. Ligin ilk haftasındaki 10 maçta toplam 26 gol atıldı. Sadece Adem Büyük var gol atabilen Türk oyuncular içinde. Mesut da milli kriterinde değil. Hadi onu da sayalım 24 golü yabancılar attı. Lütfen bu 24 gole bakın. En az 15'inde Türk oyuncuların bire bir hatası var. Ama ne o İstiklal Marşı okuyorlar.. Türkiye ligini lütfen daha fazla kalitesizleştirmeyiniz. Bu saçma Türk zorunluluğunu kaldırınız.