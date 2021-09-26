Hatay ligin üstlerinde iyi giden bir takım. 4 maçtır kazanıyorlardı.
• Bu maçtan evvel yeminler ettiler, sarıldılar tribüne çağrıldılar.. Şampiyonlar Ligi maçına çıkar gibi çıktılar. Fener'e karşı bir klasik..
• Enner Valencia - Berisha - Rossi ileri üçlüsü ilk defa bu kadar derine gelip pas alıp dikine hücuma çıktılar. Bu durumda normal olarak hareketli iyi hücum ettiler, klasik..
• Enner Valencia bu takımın en önemli hücum oyuncusu olduğunu atılan 2 golde de kanıtlıyor, klasik..
• Fenerbahçe gayet güzel oynuyor, Hatayspor sahada yok. Her şey yolunda. 2. yarı başlıyor 10 dakika içinde 3 tane net pozisyon harcanıyor.. Klasik..
• Önce Rossi topa kuvvetli vuramadığından Enner'e aktaramıyor, sonra Mert Hakan Rossi'ye vermek yerine vurmaya çalışınca topu eziyor sonra bir kez daha Enner'e aktaramıyorlar.. Klasik..
• Maç boyu güven veren kaleci Altay, çıkarabileceği topu tutamıyor. Klasik..
• Golden sonra ölü Hatay diriliyor, klasik..
• Fener toparlıyor, farkı açması gereken 2 net pozisyonda daha boş kalelere vurulamıyor. Klasik.
• 5 olması gereken maç tıknefes bitiyor.. Klasik..
• Fenerliler "Bir golcümüz neden olamıyor" diye hayıflanıyor. Klasik..
• Muhammed - Ferdi - ve ilk yarıda Rossi iyi oynuyor. Ama Kim ve Attila mükemmel.. O da klasik..
• Haa, Kim'in ilk yarıda penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonu alakalı alakasız ne kadar insan varsa herkesin ağzına düşüyor o da klasik..
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Ekim ve Kasım milli aralarında biraz daha gelişim gösterecektir bu takım. Ocakta bir kalite takviyesiyle önü aydınlık olabilir.
Biz yine söyleyelim de dinlerle dinlemezler kendileri bilir : Net kaliteli golcü şart.. 4 yıldır klasik.
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